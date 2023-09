Crolla Saipem all’indomani dell’annuncio della chiusura del collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured guaranteed equity-linked convertibile in azioni ordinarie da 500 milioni di euro a un prezzo pari a 1,49 € per azione, a sconto del 5% rispetto al prezzo di chiusura del 30 agosto. Secondo il parere degli esperti questa emissione obbligazionario potrebbe avere un impatto positivo sul debito di Saipem, che sappiamo essere uno dei suoi punti deboli.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti su Saipem (raccomandazione media Compra adesso) anche se il prezzo obiettivo medio presenta una forte dispersione. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa dalla raccomandazione più pessimista che vede una sottovalutazione di poco superiore al 7% a quella più ottimista che vede una sottovalutazione superiore al 90%. In media il titolo risulta essere sottovalutato del 44% circa.

Crolla Saipem, rialzo già archiviato? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 31 agosto in ribasso del 5,27% rispetto alla seduta precedente a 1,491 €.

Era dal marzo 2023 che non si vedeva un ribasso così importante sul titolo Saipem. Il suo impatto sul futuro del titolo potrebbe essere molto importante. Come si vede dal grafico, infatti, in un solo colpo è stato abbattuto il supporto in area 1,551 € gettando le basi per un’accelerazione ribassista che potrebbe trovare il suo punto di approdo naturale in area 1,424 €. Questo livello, infatti, rappresenta un importante punto di inversione ribassista sotto il quale le quotazioni potrebbero accelerare verso area 1,1 €.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di un immediato recupero di area 1,551 €. In questo caso il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura..

Da notare che, almeno per il momento, gli indicatori sono ancora impostati al rialzo sebbene si intravedano i primi segnali di cedimento.

Letture consigliate

Quanto costa studiare in una università telematica: tasse annuali e agevolazioni. Ecco la risposta