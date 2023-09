Polpette morbide e succose? Prova quelle di pollo e tonno dello Chef Bruno Barbieri: ecco quanto costa prepararle

Stanco delle solite polpette? Perché non lasciarsi ispirare e sperimentare un po’? A darci un’idea per una ricetta facile ma insolita, è il celebre chef e giudice di Masterchef Bruno Barbieri. Questa ricetta si prepara in modo semplice e con ingredienti a basso costo. Sei pronto a rimboccarti le maniche?

La cucina è il luogo ideale per sperimentare sempre piatti gustosi e particolari. La nostra tradizione culinaria è ricca di ricette dai sapori unici ed inimitabili.

Alcune pietanze raccontano la nostra storia e le polpette sono un tra queste. Le polpette nascono come un piatto povero, di recupero, anti-spreco. Preparate da sempre con pochi ingredienti di base, le polpette sono formalmente un secondo piatto, ma di base possono considerarsi un piatto unico.

Oggi ci affidiamo alla ricetta dello Chef Bruno Barbieri per realizzare una versione insolita delle polpette e che vede sposarsi alla perfezione carne e pesce.

Il bello di questa ricetta è che si tratta prevalentemente di ingredienti che probabilmente hai già in casa. Cominciamo!

Polpette morbide e succose? Le polpette di Chef Barbieri prevedono questi ingredienti

150 g di petto di pollo;

200 g di tonno;

1 mango;

2 pomodori;

50 g di zucchero;

1 cucchiaio di aceto balsamico;

1 lime;

1 patata;

70 g di pane bianco;

2 cucchiai di latte;

1 cucchiaio di curry;

olio evo q.b.;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Poche mosse per stupire amici e parenti: ecco come prepararle che conquisteranno tutti

Iniziamo preparando il chutney, ovvero una salsa agrodolce che accompagnerà le polpette. Pela il mango, taglia la sua polpa a cubetti e trasferiscili in una boule. Grattugia la scorza del lime sul mango e aggiungi anche la polpa. Unisci il curry, lo zucchero e l’aceto balsamico.

Lava i pomodori, togli i semi e riducili a cubetti, dopodiché uniscili nel recipiente. Mescola il tutto e fai riposare il composto per un’ora e infine fallo cuocere in padella a fuoco lento per 30 minuti.

Nel frattempo, fai bollire una patata. In un recipiente a parte fai ammollare il pane nel latte, poi strizzalo e tritalo. Unisci il tonno al pollo tagliato al coltello e aggiungi la mollica precedentemente ammollata. Pela e schiaccia la patata bollita, uniscila agli altri ingredienti e insaporisci con sale e pepe.

Lavora il tutto con le mani e ungiti le mani prima di formare le polpette. Versa dell’olio in padella e mentre si scalda, passa le polpette nel pangrattato. Falle cuocere e servile su un letto di salsa agrodolce che hai preparato prima.

Quanto costa preparare le polpette di Chef Barbieri? Meno di quanto pensi

Vuoi mangiare delle polpette morbide e succose? Stupisci i commensali con questa ricetta, il cui segreto sta nella salsa agrodolce che rende le polpette davvero gustose, succulente e a dir poco irresistibili.

Per queste polpette, in tutto spenderai approssimativamente 10 euro. 200 grammi di tonno fresco possono costare meno di 5 euro e il pollo è una carne povera: per 150 grammi spenderai circa 2 euro.

2 pomodori costano meno di un euro, mentre un mango piccolo circa 2 euro. I restanti ingredienti, come latte, pane bianco, patate, zucchero e aceto probabilmente li hai già in casa e dunque non servirà acquistarli.

