Spegnere il modem per risparmiare? Potrebbe non essere una buona idea

Per risparmiare energia e costi si è portati a spegnere il modem, ma non sembra essere una scelta saggia e corretta, analizziamo i pro e i contro.

I dispositivi elettronici fanno ormai parte della nostra quotidianità e difficilmente riusciremmo a stare senza. Molte volte diamo per scontata la loro presenza, ci siamo abituati e per questo spendiamo molto di più del necessario, magari lasciando i dispositivi in stand-by o attaccati alla presa della corrente senza motivo.

Può accadere, però, di fare anche l’errore contrario, ovvero quello di voler spegnere il modem per risparmiare. Ma è davvero così? Se lo fate anche voi, pensate al motivo che vi spinge a farlo e poi leggete questo articolo per confrontarvi.

Questa soluzione potrebbe non essere una buona idea e non farvi risparmiare nulla, anzi, creare un dispendio in energia e costi maggiore. Può apparire strano, ma qui di seguito troverete tutti i dettagli e le spiegazioni di cui avete bisogno.

Quanto consuma

Il modem è un dispositivo di ricetrasmissione che modula e demodula dati analogici e digitali. Consente di collegarsi alla rete Internet e, ormai, ce n’è bisogno in tutte le case. Tutti, prima o poi, hanno bisogno di collegarsi alla rete.

In vendita ci sono moltissimi modelli diversi con funzionalità che possono variare. Il consumo di questo dispositivo non è molto elevato, si parla di 30-40 euro all’anno.

Ovviamente questo è un dato indicativo e generale, molto dipende dal modello, dalle funzioni e da quanto si usa. Un uso intenso e continuato potrebbe costare molto di più.

Spegnere il modem per risparmiare: perché non farlo

Molte persone hanno l’abitudine di spegnere il modem alla sera e poi riaccenderlo la mattina o quando ne hanno bisogno. Però, sono consapevoli che riaccenderlo comporta avere pazienza perché il dispositivo per riavviarsi ha bisogno di tempo.

Ecco perché non è una buona idea spegnerlo e riaccenderlo continuamente. Al riavvio iniziano una serie di operazioni di controllo e test di qualità della rete che non solo portano via tempo, ma hanno un costo in termini di energia.

Il risparmio c’è, ma è davvero ininfluente, quindi, non ne vale la pena. La storia cambia, naturalmente, se si va in vacanza e non si è presenti per più giorni o settimane. In quel caso, spegnere il modem è una buona idea che aiuta a risparmiare qualche euro sulla bolletta.