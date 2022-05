Riparare le aree esterne di casa, con il forte caldo, diventa un’esigenza più che un capriccio puramente estetico, anche se questo è un aspetto da non tralasciare. Per sfruttare al massimo giardino e terrazzo le possibili opzioni, per creare un angolo all’ombra dove potersi rilassare e mangiare, sono diverse. Esistono tende bellissime a vela, quelle avvolgibili da fissare al muro, ombrelloni di varie dimensioni oppure pergolati e gazebi realizzati in vari materiali.

Se scegliamo queste ultime, il fattore estremamente positivo, oltre un’alta percentuale di copertura, è che potremmo abbellirle con piante rampicanti, che doneranno un aspetto straordinario. In fondo basta poco, un tocco di colore e dei fiori profumati per dare all’ambiente un’atmosfera da mille e una notte.

Al posto del glicine, copriamo gazebo e pergolato con questi spettacolari rampicanti sempreverdi e profumati che proteggono dal sole

Potremo optare tra centinaia di varietà di piante per dare un nuovo volto alle nostre strutture. Ma se l’obiettivo è quello di creare una sorta di tetto per fare ombra, è meglio concentraci sulle specie che sopportano bene il caldo. Il glicine è il tipico rampicante che si sfrutta per decorare e fare ombra contemporaneamente. Resiste ai raggi del sole diretto e le sue fioriture primaverili ed estive sono un’opera d’arte. Produce, infatti, dei grappoli di fiori delicati lilla e dà origine proprio ad un colore specifico “glicine”. Si avvinghiano perfettamente ai pergolati sia in senso orario che antiorario, rivestendo ad arte le strutture del giardino.

Al posto del glicine, però, copriamo gazebo e pergolato per fare un poco di ombra con altri meravigliose piante che amano il sole. Sempreverde e dal colore inteso è la Pandorea, un rampicante che può svilupparsi fino a raggiungere i 4 metri. Incredibili le sue abbondanti fioriture che durano fino alla fine dell’estate. Le sue foglie hanno una forma a lancia e sono verdi scuro, mentre i graziosi fiori a campana hanno un colore delicato tendente al rosa.

Le varietà più resistenti

Ideale non solo per le temperature estive, la bignonia resiste anche a climi invernali che vanno sotto lo zero. Per tutta la bella stagione la vedremo sempre fiorita. I suoi fiori sono un’esplosione di allegria, solitamente di colore arancione, mentre sono più rari quelli gialli. Potremo adattarla ai pergolati, recinzioni, muri anche tenendola semplicemente in vaso.

È sempreverde anche l’ipomea, rampicante di origine tropicale e quindi abituata a vivere ad alte temperature. Cresce e si propaga velocemente producendo graziosi fiorellini blu a campanella che si aprono all’alba e si chiudono il pomeriggio.

Attiriamo l’invidia dei vicini, infine, piantando il caprifoglio del Giappone, una pianta versatile che può essere sfruttata anche come siepe. D’estate produrrà tantissimi fiori bianchi dalla fragranza dolce e delicata.

