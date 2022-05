La primavera restituisce la vita e il colore ai nostri giardini. È sempre una grande emozione assistere alla nascita di una nuova pianta o all’apertura di un fiore. Con i caldi raggi del sole, poi, gli animali si risvegliano dal lungo letargo invernale e gli alberi si riempiono di foglie verdi e rigogliose. L’aria mite e frizzante ci invoglia a passare più tempo all’aperto e a godere del nostro spazio esterno. Naturalmente la primavera è anche il momento giusto per prendersi cura di tutte quelle piante che in inverno abbiamo trascurato. In primavera dobbiamo necessariamente eliminare i rami e le foglie secche dagli arbusti. Seminare i nuovi fiori e curare quelli che sbocciano. In particolare, alcune rampicanti necessitano di essere potate. Questa operazione è fondamentale sia per eliminare i rami malati, sia per rendere la pianta esteticamente più ordinata.

Parliamo di una pianta molto resistente

Non solo ortensie, rose e gerani. Ma ci sono anche altre piante che possono abbellire e decorare i nostri giardini. Pensiamo, ad esempio, a questo arbusto originario dell’Europa occidentale, che ha la capacità di crescere nei giardini rocciosi e tra le crepe dei muri. Parliamo della arenaria montana, una pianta tappezzante, esteticamente molto graziosa. Può essere coltivata sia in piena terra che in vaso e, da aprile a settembre, si riempie di delicati fiori bianchi.

Cresce anche tra le crepe dei muri e nei terreni rocciosi questa pianta coreografica resistente al caldo e al freddo

La arenaria montana è una pianta molto rustica e resistente. Non teme il caldo afoso, né gli inverni rigidi. Ama l’esposizione al sole, ma cresce sana e florida anche in penombra. Per svilupparsi, la pianta ha bisogno di un terreno ben drenato e con un pH leggermente acido. A causa delle radici non molto lunghe, la arenaria montana deve essere innaffiata con molta regolarità, soprattutto durante i mesi più caldi. Il terreno deve essere necessariamente sempre umido. Ma stiamo attenti a bilanciare la quantità di acqua, per non causare i ristagni idrici.

Sappiamo che la arenaria montana è una pianta molto resistente che cresce anche tra le crepe dei muri, quindi è difficile che venga attaccata da afidi e parassiti. Tuttavia, dobbiamo fare molta attenzione alle malattie che potrebbero svilupparsi a causa dei ristagni di acqua.

