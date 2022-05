Inizia a fare più caldo, quindi stiamo pian piano cercando di passare a ricette più fresche e più adatte a questa stagione. Oggi proviamo a dare un consiglio in questo senso, proponendo un dolce da mangiare bello freddo e che è molto semplice da fare. Inoltre non necessita nemmeno di cottura, ma deve semplicemente stare qualche ora in freezer e frigorifero. Troveremo un’esplosione di sapore in questo dolce che fa un sapiente uso di cioccolato e pochi altri ingredienti.

Ingredienti

Proviamo a cucinare una torta fredda al cioccolato che richiede solamente cinque ingredienti, ovvero questi:

300 g di cioccolato;

100 g di zucchero a velo;

200 g di burro;

5 tuorli d’uovo;

1 pacchetto di biscotti al burro.

Si tratta di ingredienti che si possono trovare in qualunque supermercato e senza spese eccessive. Una volta che abbiamo tutto, possiamo procedere alla preparazione di questa golosa ricetta.

Un’esplosione di sapore in questo dolce al cioccolato facile da fare e che non deve nemmeno essere cotto

La preparazione è piuttosto rapida. Reperiti tutti gli ingredienti, prendiamo il cioccolato e tagliamolo a pezzetti. Poi mettiamolo in una ciotola e facciamo bollire poca acqua. Ora mettiamo la ciotola sopra l’acqua bollente, assicurandoci che non tocchi mai direttamente l’acqua. Usiamo una ciotola resistente al calore. Dopo un po’ il cioccolato si scioglierà grazie al calore.

Una volta sciolto il cioccolato aggiungiamo lo zucchero, facciamo ammorbidire un po’ il burro in padella e poi aggiungiamo anche quello.

Lasciamo fondere il burro e poi togliamo tutto dal fuoco. Ora aggiungiamo i cinque tuorli d’uovo.

Schiacciamo tutti i biscotti al burro con un cucchiaio di legno in un piatto grande. Devono essere fatti a pezzetti, ma non del tutto sbriciolati.

Mescoliamo ora la miscela di cioccolato ed i biscotti nella ciotola, poi mettiamo il composto in uno stampo per torte. Riempiamo bene tutta la superficie dello stampo e cerchiamo di fare pressione sulla sua superficie. Per farlo, prendiamo un piatto o un coperchio, poniamolo sulla superficie della torta e aggiungiamo un piccolo peso sul coperchio (ad esempio una lattina di una bevanda gasata). Così premeremo delicatamente sulla torta e la renderemo ben compatta.

Mettiamo nel congelatore per circa un’ora e mezza, poi nel frigorifero per due ore. Togliamo dal frigo e serviamo bello fresco. Se preferiamo, aggiungiamoci anche un po’ di panna montata a fianco, per maggiore golosità.

