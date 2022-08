Agosto è il mese cardine dell’estate, che segna temperature particolarmente elevate. Tutti provano a rinfrescarsi, al mare, in piscina e anche a tavola. Su questa fanno la loro comparsa piatti sempre più freschi e freddi o gustosa frutta di stagione, ricca di acqua. Non mancano, poi, gelati e ghiaccioli. Un qualcosa di diverso, seppur affine, è invece il sorbetto. Simile a un gelato ma più fine nella presentazione, il sorbetto è un dolce freddo che si gusta al cucchiaio. Si serve in genere alla conclusione del pranzo nel suo gusto più tipico, quello al limone.

La ricetta con l’aggiunte di un ingrediente raffinato

In proposito suggeriremo proprio la ricetta per preparare un delizioso sorbetto al limone. Ma con l’aggiunta di un ingrediente speciale e raffinato come il prosecco. Questo dessert si potrà preparare in maniera molto semplice e sarà pronto per deliziarci durante il dessert. E tutto grazie a questi ingredienti:

200 ml di prosecco;

100 g di zucchero bianco;

200 ml di acqua minerale naturale;

1 albume d’uovo;

40 ml di succo di limone;

la scorza grattugiata di 1/2 limone.

Cremoso sorbetto al limone e prosecco semplice da preparare per dessert

Per preparare questo sorbetto al limone e prosecco dovremo innanzitutto versare l’acqua in un pentolino. Aggiungeremo lo zucchero e la scorza grattugiata di mezzo limone. Mescoleremo con un cucchiaio, poi metteremo sul fuoco e accenderemo la fiamma. Porteremo il preparato a ebollizione quindi, raggiunta questa, spegneremo il fuoco e lasceremo raffreddare. Quando il preparato sarà freddo lo verseremo in una ciotola. Uniremo il succo di limone, il prosecco e mescoleremo con un cucchiaio.

Dovremo ora rompere l’uovo e prelevare il solo albume. Dovremo montare questo con una frusta. Lo aggiungeremo quindi al preparato del sorbetto. L’albume conferirà al dolce la cremosità necessaria per ottenere un sorbetto delizioso. Copriremo quindi la ciotola con un velo di pellicola trasparente per alimenti e la metteremo per 6 ore in freezer. Trascorso il tempo, potremo prelevare il sorbetto e lasciarlo sciogliere per alcuni minuti a temperatura ambiente. Dovremo quindi grattarlo con un cucchiaio per prelevarlo per bene. Sarà ora davvero delizioso il cremoso sorbetto al limone e prosecco che potremo servire in classici calici da champagne, come vuole la consuetudine quando andiamo al ristorante.

