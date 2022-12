Creiamo la magia del Natale con questi eleganti centrotavola e addobbi fai da te per le feste

Dalle ghirlande personalizzate, alle lanterne con materiali di riciclo fino a centrotavola naturali che ameranno tutti. Vediamo insieme come dare vita a centrotavola unici e addobbi che ci invidieranno tutti.

È il momento di mettersi all’opera e decorare la casa per il periodo natalizio. Portare la magia nel Natale in casa proprio come si vede nei film non è difficile quanto sembra. Si possono realizzare tante idee incredibili anche spendendo pochi euro e senza tanta esperienza. Tra le decorazioni che non possono mancare in casa per tutti i pasti in famiglia c’è sicuramente il centrotavola. Protagonista indiscusso, un centrotavola ben curato ci farà guadagnare complimenti a non finire sulle nostre doti decorative.

Creiamo la magia del Natale con questi eleganti centrotavola quasi a costo zero

Invece di acquistare centrotavola già belli e pronti, perché non crearne uno con materiali di scarto? Per esaltare le tavole imbandite di prelibatezze serve un centrotavola di tutto rispetto. Negli ultimi anni ha preso sempre più piede l’idea di utilizzare materiali che rispettino l’ambiente e la natura. Così la tavola diventa una tela da decorare in modo elegante e riutilizzando oggetti che avremmo buttato via. Disponiamo al centro della tavolata un tappeto di foglie, rami secchi e pigne più piccole. Aggiungiamo qualche ramo di agrifoglio, pot-pourri profumato alla cannella e candele di grandi dimensioni. Qualche fettuccia di recupero dai toni argento, dorati e rossi ed ecco un centrotavola unico che esalterà tutte le portate.

Anche una splendida ghirlanda può essere utilizzata come centrotavola o per decorare la porta di casa.

Possiamo crearne una con dei rami di salice fissati ad un anello in legno con delle fascette. Poi incolliamo con la colla a caldo alcune palline che non utilizziamo più, bacche rosse, pigne e bastoncini di cannella. Oppure realizziamo dei fiocchi di neve con del cartoncino ritagliato e decorato con i glitter. Fissiamo dello spago per appenderla o posizioniamola così al centro della tavola su un runner natalizio.

Addobbi per angoli da sogno con materiali economici e con il riciclo

Per quanto riguarda il resto della casa, oltre a runner rossi natalizi, pigne e foglie possiamo creare oggetti unici. Riutilizziamo i barattoli in vetro delle conserve per realizzare lanterne natalizie aggiungendo solo qualche stringa di lucine. Possiamo sbizzarrirci disegnando sulle le lanterne pupazzi di neve, renne o piccoli Babbo Natale sfiziosi. Oppure, possiamo riutilizzare le scatole dei panettoni e trasformarle in deliziose lanterne decorative. Basta fare uno schizzo con il disegno che preferiamo, ritagliarlo e inserire nella scatola delle lucine. Questa è solo una delle sfiziose idee che si possono mettere in pratica riciclando le confezioni di pandori e panettoni. Con calzini vecchi o scarti di stoffa possiamo creare piccoli pupazzi di neve da disporre sulle mensole.

Quest’anno creiamo la magia del Natale con questi eleganti centrotavola che ci faranno fare un figurone. Non serve spendere soldi ogni anno per comprare nuove decorazioni che neanche useremo gli anni successivi. Con un po’ di creatività, tanta voglia di fare e un pizzico di manualità si possono realizzare decorazioni incredibili. Non guasta neanche il fatto che, riciclando materiali che abbiamo già in casa, eviteremo anche di spendere soldi inutili.