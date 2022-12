I 3 libri incredibili da leggere la sera che ci faranno sognare come mai prima d’ora

Ecco 3 libri di autori davvero eccezionali che potranno farci compagnia durante la sera permettendoci di viaggiare con la mente come mai prima.

Molti di noi sentono il bisogno di occupare il proprio tempo libero con degli hobby che possano nutrire l’animo. C’è chi, per esempio, ama cucinare e si diletta con ricette sempre nuove che possano farlo divertire. O ancora, c’è chi è un grandissimo appassionato del fai-da-te, e trascorre il proprio tempo libero a dare vita a creazioni davvero interessanti. E poi ci sono i divoratori di libri. E sicuramente, molti di noi si potranno riconoscere in quest’ultima categoria. Se è così, allora dovremmo assolutamente leggere alcune opere davvero formidabili che ci rapiranno il cuore come mai era successo prima.

Ecco un romanzo da leggere davvero sensazionale, che ha fatto la storia e che ci entrerà nel cuore

Un libro davvero eccezionale che dovremmo assolutamente avere nella nostra collezione è “Memorie di una ragazza perbene” di Simone De Beauvoir. Il libro, del 1958, ruota attorno al racconto della propria vita fatto dalla protagonista. Dall’infanzia all’età adulta, la narratrice ci trascina in un viaggio incredibile, in cui possiamo ammirare ogni piccolo passo compiuto da quest’ultima. Si tratta, sostanzialmente, di un’autobiografia della stessa Simone, che coinvolge il lettore facendolo entrare nel proprio privato. Il capolavoro in questione, diviso in quattro parti, scandisce le epoche di una delle più grandi autrici dello scorso secolo. La forma di diario che la scrittrice dà al romanzo ci farà sognare e innamorare. E, soprattutto, ci permetterà di vivere ogni singola emozione descritta da Simone De Beauvoir.

La lista di libri che dovremmo assolutamente leggere è davvero infinita: un altro in particolare che non ci deluderà

Altro libro interessantissimo da leggere è “Crossroads” di Jonathan Franzen. La trama ruota attorno agli Hildebrandt, famiglia ricoperta dai segreti e dalla mancanza di comunicazione che vive in Illinois. Ogni personaggio viene presentato dall’autore con estrema lucidità, creando un universo psicologico complesso e intrigante. Da un matrimonio in crisi si apriranno, nel corso della storia, tutte le altre crepe che attraversano la famiglia e che, fino a quel momento, erano rimaste nell’ombra. “Crossroads” è una critica forte e intelligente a un sistema borghese che risucchia la vitalità, la libertà e la spontaneità. Si tratta di un vero e proprio elogio a quella semplicità ormai venuta a mancare e sovvertita, purtroppo, da segreti e ombre che non lasciano spazio all’innocenza.

I 3 libri incredibili da leggere la sera che ci faranno sognare e viaggiare con la mente

Ultimo, ma non per importanza, il meraviglioso romanzo di Marcus Malte, “Il ragazzo”. All’inizio della storia, incontriamo subito il protagonista, un ragazzo senza nome dei primi anni dello scorso secolo. Quest’ultimo, vagabondando per le campagne della Francia meridionale, vive una solitudine unica e atipica. Infatti, non ha mai visto nessun essere umano all’infuori di sua madre. Quest’ultima, in punto di morte, chiede al figlio di cremarla e di gettare le ceneri nel mare. Dopo aver realizzato l’ultimo desiderio della madre, il protagonista si avvicina al mondo esterno, cercando un contatto con gli altri essere umani. Le turbolente emozioni che vivrà gli faranno scoprire il mondo, non risparmiandolo dalla violenza, dalla brutalità, dal pentimento e dall’amore. Dunque, ecco i 3 libri incredibili da leggere la sera che ci faranno sognare come non mai.