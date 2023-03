Netflix, tutti i nuovi film e serie Tv in uscita a marzo 2023

La primavera è alle porte e la stagione televisiva di Netflix ha in serbo per i suoi abbonati nuovissimi prodotti. Tante sono le riconferme, quelle serie Tv che si aspettavano da tempo, ma tante sono anche le new entry in casa Netflix.

Febbraio è finito e il terzo mese dell’anno su Netflix si apre in grande stile. La piattaforme americana è già pronta a sfornare diverse nuove serie Tv che non possiamo certamente perdere. Tantissimi i sono i telefilm in programma e alcuni di questi fanno parte di quelli che stavamo aspettando da tempo e che finalmente possiamo tornare a guardare. Quei prodotti Netflix che ci hanno appassionato e che abbiamo visto in una sola notte, oppure tutto di fila in un weekend.

Le serie più attese di marzo

Tra le serie Tv più attese di marzo su Netflix ce ne sono certamente due. La prima, Sex/Life, uscirà il 2 marzo 2023. Netflix è pronta a portare un po’ di passione sugli schermi degli utenti della piattaforma di streaming. Dopo il successo della prima stagione che ha conquistato tutti, questa serie che racconta l’amore, il sesso, il desiderio femminile, il matrimonio e i pensieri più intimi delle donne, sta per tornare con nuovi appassionanti episodi. Torna anche You, il 9 marzo 2023, con la seconda parte della quarta stagione. Serie Tv che ha riscosso un immenso successo e continua ad averne in tutto il mondo. Attesissimo anche il ritorno di Tenebre e Ossa con Jessie Mei Li.

Netflix, tutti i nuovi film

Sul lato film anche qui abbiamo tantissime le novità. Il primo marzo arriva Stanotte stiamo insieme, un film che racconta la storia di una giornalista intrappolata in un matrimonio senza passione deve scegliere tra il marito distante ma premuroso e un ex fidanzato più giovane che è ritornato nella sua vita.

Nello stesso giorno arriva anche La battaglia di Hacksaw Ridge. Seconda guerra mondiale: il medico militare e obiettore di coscienza Desmond Doss diventa un improbabile eroe sul campo di battaglia di Okinawa senza mai usare le armi.

Il 23 marzo esce invece The night agent. Durante il monitoraggio di una linea di emergenza un agente dell’FBI risponde a una chiamata che lo trascina in una cospirazione letale riguardante una talpa dalla Casa Bianca. Pronti allora per una nuova stagione Netflix, tutti i nuovi film e serie Tv in uscita a marzo 2023 senza dimenticare quelli usciti il mese scorso.