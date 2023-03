Credit Suisse affonda e l’Europa trema: ecco cosa rischiano adesso le banche italiane e i risparmiatori

La crisi di Credit Suisse, uno dei maggiori istituti bancari al Mondo, sta creando forti preoccupazioni tra i risparmiatori e gli investitori. La banca ha subito un forte calo in Borsa e la sua situazione finanziaria sembra piuttosto critica. Ma quali sono i rischi che questo evento comporta per il mondo delle banche e del risparmio?

Credit Suisse è stata colpita da una serie di problemi interni, tra cui le perdite legate alle attività con il fondo d’investimento Archegos e alla bancarotta dell’azienda americana Greensill Capital. La banca ha annunciato una perdita netta di 4,4 miliardi di franchi (circa 3,9 miliardi di euro) nel primo trimestre del 2023 e ha dovuto sospenderne il pagamento dei dividendi e il riacquisto delle proprie azioni. Inoltre Credit Suisse ha anche dovuto mettere da parte una somma di denaro per risarcire i clienti colpiti dallo scandalo dei fondi legati all’ex gestore di asset della banca, che ha portato ad una multa da parte delle autorità finanziarie svizzere.

Credit Suisse affonda e l’Europa trema all’idea di un effetto contagio

Ma quali sono i rischi per le altre banche, italiane ed europee e per i risparmiatori? Gli esperti ritengono che la crisi di Credit Suisse sia un caso isolato e non abbia implicazioni sistemiche per il settore bancario europeo. Tuttavia gli analisti sanno anche che se la banca svizzera dovesse fallire, ci sarebbe un rischio di contagio per le altre istituzioni finanziarie.

Credit Suisse affonda e l’Europa trema perché, col fallimento della banca anche gli investitori di altri istituti europei, potrebbero essere colti dalla paura e ritirare i loro soldi. Questo porterebbe ad una crisi di liquidità che potrebbe mettere in pericolo anche altre banche europee. D’altronde è quello che è accaduto con il fallimento di Lehman Brothers nel 2008.

Cosa possono fare i risparmiatori per proteggere i propri soldi?

I risparmiatori italiani possono stare tranquilli perché molte delle nostre banche sono solide. Tutte hanno superato lo stress test dell’Unione Europea nel 2022. Inoltre, i depositi bancari fino a 100 mila euro sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che interviene in caso di crisi o fallimento delle banche aderenti.

Comunque è sempre prudente diversificare gli investimenti. Non si dovrebbe mai mettere tutti i propri soldi in una sola banca o in una sola azione. In secondo luogo, bisogna fare attenzione alle notizie sulle banche e sulle istituzioni finanziarie in cui si investe. Seguire le notizie finanziarie e avere una buona conoscenza degli strumenti finanziari in cui si mette dei soldi, può aiutare a prevenire perdite.

Nessun investimento è a prova di rischio, neanche i titoli di Stato

I risparmiatori devono essere consapevoli dei rischi legati a tutti gli investimenti finanziari. Anche i titoli di Stato, all’apparenza sicurissimi, possono comportare perdite significative. Lo dimostra il caso del fallimento della Silicon Valley Bank. La diversificazione degli investimenti e la conoscenza degli strumenti finanziari sono fondamentali per proteggere i propri risparmi.