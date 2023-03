Al termine di una settimana caratterizzata da continui cambiamenti di fronte, a Piazza Affari hanno prevalso gli orsi. In particolare, nella classifica degli indici settoriali, il settore bancario è quello che ha fatto peggio con un ribasso di oltre il 13%. 3 titoli bancari in fondo alla classifica dei peggiori della settimana, quindi, non sorprendono. Sorprendono, però, due cose: l’entità del ribasso per i 3 titoli bancari in fondo alla classifica dei peggiori della settimana e la presenza di Banca Popolare Sondrio. Quest’ultimo, infatti, a 5 anni fa parte del trio, insieme a Poste Italiane e Finecobank, che negli ultimi 5 anni hanno fatto meglio nel settore di riferimento.

Qui di seguito, quindi, andiamo a studiare le prospettive di medio/lungo periodo per Banca Popolare Sondrio, Banca MPS e BPER Banca che hanno perso in una settimana il 19,07%, 17,98% e 16,87%, rispettivamente.

Dove potrebbe essere diretto il peggiore titolo della settimana? Le prospettive per il titolo Banca Popolare Sondrio

Il titolo Banca Popolare Sondrio (MIL:BPSO) ha chiuso la seduta del 17 marzo a quota 3,812 €, in ribasso del 3,59% rispetto alla seduta precedente.

Il ribasso settimanale che ha colpito quello che era uno dei migliori titoli bancari da inizio anno è di portata storica. L’ultima volta che c’era stato un ribasso con volumi così importanti era il 2016. D’altra parte, tenendo conto di tutto lo storico a disposizione, la probabilità che si possa verificare un ribasso settimanale uguale o superiore al 19,07% è solo dello 0,6%.

Il ribasso in corso, però, potrebbe essere vicino al capolinea visto che la massima estensione ribassista passa per area 3,596 €.

Banca MPS alla prova dei minimi storici

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 17 marzo a quota 1,891 €, in ribasso dell’1,51% rispetto alla seduta precedente.

Con tre settimane consecutive al ribasso il titolo brucia tutto il guadagno accumulato nel corso del 2023 e adesso potrebbe tornare in contatto con i minimi storici che passano per area 1,4866 €. Una chiusura settimanale sotto questo livello potrebbe fare accelerare il titolo della banca senese al ribasso.

Ribasso annunciato per il titolo BPER Banca

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 17 marzo in area 2,435 €, in ribasso del 9,51% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere raggiunto la fortissima area di resistenza a 2,749 €, le quotazioni di BPER Banca hanno invertito al ribasso. In particolare, la settimana appena conclusasi ha visto un ribasso che non solo non si vedeva dal marzo del 2020, ma ha anche una probabilità di verificarsi dello 0,5%. Da notare, però, che i prezzi si stanno avvicinando a un importante supporto in area 2,1 €.

Articoli che potrebbero interessare

Fino a 600 volte in più possono valere queste banconote da 5 euro: guarda se le hai in casa o nel tuo portafoglio!

I mercati azionari presto riprenderanno il loro tragitto rialzista