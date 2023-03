Ripartono i programmi di Maria De Filippi, stasera andrà in onda C’è posta per te, ecco gli ospiti

Dopo lo stop dovuto al periodo di lutto di Maria De Filippi, ripartono C’è posta per te ed Amici. Il 24 febbraio è venuto a mancare il celebre giornalista Maurizio Costanzo, marito della conduttrice. Dopo una settimana in cui il palinsesto Mediaset è stato completamente rivoluzionato, si ritorna alla normalità. Questo week end vedrà nuovamente la De Filippi nuovamente protagonista. Questa sera infatti andrà in onda C’è posta per te e domani Amici. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali saranno gli ospiti di stasera.

Il 27 febbraio si sono celebrati i funerali del celebre giornalista Maurizio Costanzo. Un lutto che ha coinvolto tutta la televisione italiana, ma in particolare la moglie di Costanzo. Visibilmente provata, in questi giorni abbiamo visto Maria De Filippi sempre accanto al figlio adottivo Gabriele. Il funerale celebrato presso la Chiesa degli Artisti a Roma, ha visto la presenza di tantissime persone. Le immagini in diretta tv di Verissimo, hanno mostrato la chiesa e Piazza del Popolo gremita. Amici, colleghi, personaggi del mondo dello spettacolo, rappresentanti di Mediaset e della rai, non sono mancati. All’esterno della chiesa è stato installato un maxi schermo, questo per dare la possibilità di assistere alla messa anche da fuori. Tutto questo perché anche la gente comune si è mobilitata. Persone da tutta Italia hanno voluto rendere l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi in lutto, salta la programmazione di Mediaset

La conduttrice in lutto, ha deciso di prendersi del tempo. Questo ha comportato una rivoluzione sulla programmazione Mediaset. L’appuntamento con le trasmissioni televisive condotte dalla De Filippi, Uomini e donne, Amici e C’è posta per te, è saltato. Una scelta voluta, nonostante le puntate fossero già state registrate in precedenza. Ma da stasera finalmente ripartono i programmi di Maria De Filippi. Un week end ricco, stasera infatti andrà in onda C’è posta per te e domani il pomeridiano di Amici.

Ripartono i programmi di Maria De Filippi, stasera andrà in onda C’è posta per te, ecco gli ospiti

Da stasera la programmazione di Mediaset torna ad essere la solita. Ripartono i programmi di Maria De Filippi, questa sera infatti andrà in onda, come di consueto, C’è posta per te. Anche domani saremo in compagnia della De Filippi, la ritroveremo infatti alle 14:00 alla conduzione del pomeridiano di Amici. Un week end ricco che farà contenti tutti coloro che seguono assiduamente la conduttrice. Questa sera alle ore 21:30 ritorna l’appuntamento con C’è posta per te, che riparte alla grande. Anche in questa puntata infatti Maria racconterà storie divertenti, ma anche commoventi. Come sempre i racconti emozionanti coinvolgeranno il pubblico in studio ma anche chi segue da casa. Anche in questa occasione non mancheranno grandi ospiti. Ad allietare la serata saranno presenti infatti Tiziano Ferro, amatissimo cantante italiano, ma non solo. Parteciperanno alla puntata e saranno ospiti di Maria De Filippi anche gli attori della seguitissima serie “Mare fuori”.