Come cucinare il fegato: tante idee sfiziose da provare

Il fegato è uno degli alimenti ottimi da consumare. Importante però è anche saperlo cucinare, sai come fare?

Nella nostra dieta, in alcuni casi specifici, ci viene consigliato di consumare il fegato degli animali. Ha un sapore veramente forte, tant’è vero che non a tutti piace. Però a volte è necessario consumarlo e per renderlo più appetibile bisogna anche capire come cucinarlo. Prima di comprendere ciò cerchiamo anche di conoscere i motivi per i quali il fegato è consigliato.

Le proprietà del fegato

Il fegato è uno degli alimenti maggiormente consigliati quando si parla di anemia. Questo perché è ricco di ferro, utile in questi casi. Oltre al ferro però sono presenti anche delle vitamine importanti, come ad esempio:

vitamina A;

vitamina D;

acido folico;

vitamina B12.

Sono presenti anche minerali come lo zinco e il fosforo. In realtà il fegato non deve essere consumato solo da chi presenta una leggera anemia. Infatti può essere introdotto nella normale dieta di tutti noi, grazie alle sue proprietà nutrizionali ottimali.

Come cucinare il fegato e come trattarlo in cucina

Importante però, come dicevamo prima, è anche saperlo cucinare bene. Ha una consistenza morbida ed avendo un sapore molto forte dobbiamo saper giocare molto bene con le spezie. Le spezie infatti faranno in modo di mascherare il suo odore, rendendolo più appetibile possibile. Il fegato non può essere consumato crudo. Potrebbero esserci alcuni effetti collaterali. È sempre bene quindi consumarlo cotto.

Come fare

La prima cosa che bisogna fare è andare a pulire la fettina di carne sotto acqua corrente. Il fegato è rivestito da una membrana esterna. Quest’ultima dovrà essere tolta. Quindi procediamo facendo una piccola incisione con delle forbici e togliamo questo rivestimento esterno. Una volta che lo acquistiamo dovrà essere consumato. Rispetto ad altre tipologie di tagli, il fegato dovrà essere consumato dopo poco tempo, al massimo 2 giorni.

Consigli su come cucinarlo

Nonostante sia un tipo di carne più particolare di altri proprio per il sapore, presenta tanti tipi di preparazione diversi. Per gli amanti basterà semplicemente mettere il fegato in padella, un po’ di sale e olio e consumarlo così. Per chi invece vuole renderlo un po’ più saporito, possiamo seguire tante ricette carine e sfiziose. Ad esempio il fegato alla Veneziana, consiste nel tagliare il fegato a striscette. Metterlo in padella con un po’ di olio e aglio. A parte facciamo stufare un po’ di cipolla e successivamente la uniamo alla carne.

Così facendo la carne si prenderà il sapore della cipolla e sarà un piatto squisito. Per un’idea invece antipasto potremmo provare il patè di fegato. Sostanzialmente andiamo a frullare la carne con un po’ di alloro e sale. Andiamo ad arrostire qualche pezzo di pane, o più velocemente compriamo dei crostini, e spalmiamo sopra il patè che si sarà formato. Il fegato è ottimo se accompagnato da un bel calice di vino rosso fermo. Ed ecco come cucinare il fegato: tante idee sfiziose a cui non hai mai pensato.