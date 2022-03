Durante il weekend, in molte case, si approfitta per dedicarsi a piatti e pietanze un po’ più elaborate.

Se infatti durante la settimana ci “pieghiamo” a pasti più semplici e veloci, nel fine settimana, complice il tempo a disposizione, la fantasia si scatena.

C’è chi si sente più ispirato per degli ottimi dolci, chi invece preferisce cimentarsi in primi alternativi o secondi strabilianti.

È così che oggi vogliamo proporre un’idea fantastica per gli amanti del carboidrato.

Da un lato la tradizione di una pastasciutta tutta italiana, che molti cercano di copiare maldestramente in tutto il Mondo come la carbonara.

Dall’altro un ingrediente inaspettato che trasformerà ogni forchettata in un’esplosione di gusto per il palato.

Crea dipendenza questa carbonara rivisitata dalla consistenza cremosa al punto che, dopo averla provata, non vedremo l’ora di riproporre agli amici più cari.

Basta un po’ di fantasia

Prima di scoprire la ricetta del giorno, vorremmo ricordare quanto il cucinare per le persone a cui teniamo possa essere un vero atto d’amore.

Non soltanto, quindi, un modo per mettersi alla prova come chef improvvisati, ma anche come gesto d’affetto e cura.

Attenzione, però, perché a trarne beneficio saremmo anche noi in primis.

Sembrerebbe infatti che l’atto del cucinare abbia diversi effetti positivi anche su chi lo mette in pratica. Allontanerebbe ansia, stress e pensieri negativi, aumentando sorprendentemente anche l’autostima.

Non resta, dunque, che armarsi di un po’ di fantasia, rimboccarsi le maniche e mettersi all’opera.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, come ad esempio questo condimento per spaghetti che unisce terra e mare.

In alternativa, possiamo approfittare di un particolare frutto di stagione, di qualche listellina di speck e di pochi altri ingredienti per un primo stupefacente.

Crea dipendenza questa carbonara rivisitata dalla consistenza cremosa e dal gusto indimenticabile grazie a un inaspettato e amatissimo ingrediente

Ma veniamo alla nostra carbonara rivisitata, che oltre ai classici ingredienti vede protagonista proprio lui:

il pistacchio.

Scopriremo ora in che modo.

Ingredienti per 2 persone:

guanciale, 150 g;

3 tuorli d’uovo;

pecorino romano, 60 g;

pesto di pistacchio, 50 g;

granella di pistacchi q.b.;

pepe nero q.b.

Partendo dal guanciale, tagliamolo a listarelle e mettiamolo a rosolare in padella.

Quando sarà ben dorato spengiamo il gas e mettiamoci al lavoro sull’altro fronte.

Amalgamiamo i tuorli d’uovo, il pecorino e il pepe nero, aggiungendo poi il pesto di pistacchio.

Si può trovare facilmente nei supermercati più forniti e online, ma nulla vieta di prepararlo in casa.

Mettiamo a cuocere la pasta, concludendo la cottura in padella con il composto.

Aggiungiamo il guanciale e una spolverata di granella e il nostro sensazionale primo sarà pronto per essere servito.