Dopo un periodo in cui praticamente ci è stata tolta la possibilità di fare tutto, torna la voglia di viaggiare. L’unico problema è che non sempre si ha la possibilità di fare le vacanze che vorremmo per ragioni legate ai costi elevati che le strutture ricettive hanno raggiunto.

Questo è un discorso che, però, è spesso valido per mete note e blasonate sia in Italia che in Europa. Eppure basta allargare un poco gli orizzonti per scoprire che esistono mete che costano pochissimo ma ci regaleranno vacanze da sogno.

Fiordi d’Europa

La prima meta che ci sentiamo di consigliare è facilmente raggiungibile dall’Italia mediante traghetto o in areo. Stiamo parlando del bellissimo Montenegro, località da molti sottovalutata ma che può regalare grandi soddisfazioni. Infatti rispetto alla Grecia o alla stessa Italia, in Montenegro è possibile passare vacanze da sogno immersi in scenari mozzafiato ma a buon mercato. Tappa d’obbligo è senz’altro Cattaro, detta anche Kotor.

Qui avremo la possibilità non solo di visitare spiagge bellissime in mezzo alla natura incontaminata, ma anche di fare una visita attraverso le Bocche di Cattaro. Queste sono insenature naturali del mare che penetrano nell’entroterra inserite nei Patrimoni dell’umanità Unesco attraverso le quali potremo ammirare le antiche fortezze. Al pari delle Bocche, anche la città fortificata di Cattaro è stata recentemente inserita nei Patrimoni Unesco. A pochi minuti di distanza da Cattaro, poi, è facilmente raggiungibile anche la bellissima Budva, meta ricca di spiagge ed un’accesa vita notturna.

Costano pochissimo ma ci regaleranno vacanze indimenticabili queste meravigliose mete ricche di storia e mare da sogno

Sempre nel bacino balcanico, un’altra meta a prezzi stracciati è l’Albania di cui già avevamo dato qualche dritta. Ricca di storia, mare da sogno e cibo delizioso, l’Albania è la meta ideale per chi cerca una vacanza stupenda ma senza spendere un occhio della testa.

Infine se vogliamo spostarci sulla zona oceanica da tenere assolutamente in considerazione è il Portogallo. In questo Paese c’è davvero l’imbarazzo della scelta, dalla bellissima Sintra a strapiombo sul mare, al suggestivo arcipelago di Madeira, fino al distretto di Faro.

Qui potremo ammirare piccoli paesini che sembrano essere fermi nel tempo, gustare piatti tipici (ma attenzione all’aglio) e bere bevande tipiche che hanno fatto storia. Tra queste meritano menzione i vini fortificati di Porto e il cugino Madeira prodotto nel medesimo arcipelago.

