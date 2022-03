In questi giorni ci accorgiamo sempre più come sia importante risparmiare sul gas e sulla bolletta elettrica. I prezzi aumentano e limitare i consumi diventa importante per l’economia di una famiglia.

In casa ci sono diversi elettrodomestici che aiutano ad avere la vita più facile. Oltre ai classici, come lavatrici e frigoriferi, ce ne sono anche di moderni. I purificatori d’aria e i robot a disco per pulire i pavimenti ne sono un esempio.

Due moderni elettrodomestici

I purificatori d’aria sono molto utili soprattutto nelle grandi città. Lo smog, fatto di tante sostanze nocive, si accumula nell’aria ed entra in casa. Tra le più pericolose, ci sono le polveri sottili. Sono talmente minuscole che si accumulano dannosamente nel corpo.

In casa, poi, vi sono anche delle sostanze nocive alla salute. Gas che provengono sia dai mobili come la formaldeide sia dall’aria come le polveri sottili. Un purificatore d’aria è in grado di assorbire tutte queste sostanze e restituire un’aria purificata. Il prezzo è un po’ elevato, ma un giorno forse diremo che costa poco e che potrebbe consumare quasi la metà di prima.

Un altro elettrodomestico, che può aiutare nelle pulizie domestiche, è il robot che aspira la polvere e lava i pavimenti. Fa il lavoro completo al posto nostro. Sono in genere di forma circolare, basta caricarli e puliscono perfettamente i pavimenti. Attualmente non sono proprio economici, ma con il tempo i prezzi certamente scenderanno.

Costa poco ma potrebbe consumare quasi quanto una lavatrice, questo insospettabile elettrodomestico che fa girare sempre il contatore

Lavatrice e frigorifero sono due elettrodomestici che pesano sul consumo elettrico. Evitando alcuni errori è possibile, tuttavia, risparmiare e abbassare il costo delle bollette.

Ci sono, poi, alcuni piccoli elettrodomestici che abbiamo in casa e che in apparenza non ci danno preoccupazioni. Invece anche loro incidono, e non poco, sul consumo dell’elettricità.

Uno di questi è il decoder della televisione. È un oggetto molto utile, ma di cui non si conoscono i consumi. Un decoder in funzione consuma secondo la sua potenza, mentre se è in standby la metà. Lo standby di un decoder prevede anche la possibilità di aggiornarsi automaticamente e di accendersi all’istante.

Il costo di un decoder satellitare

Ebbene, se si considera il suo consumo annuale, questo potrà attestarsi intorno ai 30 euro. Inoltre, è facile avere in casa due decoder satellitari, con gli abbonamenti ai canali TV a pagamento. In questi giorni si è aggiunto anche il decoder della TV per ricevere i canali RAI in alta definizione. In questo caso, con più decoder, si potrebbe eguagliare il costo annuo di una lavatrice di classe A, che è di circa 60 euro all’anno.

Per questo motivo, quando non si usano i decoder, è sempre meglio staccare la spina o spegnere la ciabatta.

