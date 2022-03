In genere, tutto ciò che facciamo sui nostri dispositivi viene memorizzato nella cronologia.

Chi condivide il computer con un’altra persona potrebbe avere il desiderio di evitare che sappia ciò che si cerca sul web o i siti che si visitano.

A questo fine, esiste una modalità di navigazione nota come “Privata” o “in Incognito”.

In questa guida vedremo come navigare in incognito sul computer.

Prima di procedere con la spiegazione, si ricorda che l’utilizzo di questa modalità di navigazione non impedirà in alcun modo che la scuola, il datore di lavoro, il provider internet, i siti web o i motori di ricerca tengano traccia delle attività di cui usa il browser in modalità Privata.

Come navigare in incognito sul computer per evitare che chi usa lo stesso dispositivo veda la cronologia

Il procedimento da seguire dipende dal browser che si è soliti usare.

Google Chrome

Chi usa questo browser, ricco di tante altre importanti funzioni, deve innanzitutto accedere al suo menù.

Per farlo, basterà premere in contemporanea i tasti Ctrl+Maiusc+N sulla tastiera se si usa un computer Windows.

Se si usa un macOS, la combinazione da eseguire sarà Command+Shift+N.

In alternativa, cliccare sui tre puntini in alto a destra e poi su Nuova finestra di navigazione in incognito.

Microsoft Edge

Una volta fatto accesso al browser, cliccare sull’icona che rappresenta tre puntini posta in alto a destra.

Selezionare l’opzione Nuova Finestra InPrivate.

Opera

Anche in questo caso, si può accedere rapidamente alla modalità di navigazione in incognito con una combinazione di tasti.

Basterà premere in contemporanea Ctrl+Maiusc+N su Windows oppure Command+Shift+N su macOS.

In alternativa, cliccare sul pulsante O in alto a sinistra e poi su Nuova finestra riservata.

Safari

I macOS hanno questo browser installato di default.

Per accedere alla modalità di navigazione in incognito, si può ricorrere alla combinazione di tasti Command+Shift+N.

In alternativa, cliccare su File e poi su Nuova finestra privata.

Se si vuole navigare sempre in privato, accedere al menù Preferenze e cliccare su Generali e poi sul menù a comparsa Safari si apre con. Infine, selezionare Una nuova finestra privata.