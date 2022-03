Ci sono certe verdure con le quali si possono preparare sfiziose ricette, per piatti caldi o freddi. Ma alcune possono diventare elementi di grande impatto decorativo, allontanando del tutto l’anonimato della tavola delle feste (e pure di tutti i giorni). Grazie alle loro sfumature di verde e alle loro foglie dai bordi delicatamente orlati, quasi fossero merletti, regalano freschezza ed allegria. Basta un po’ di fantasia per allontanarle dalla cucina e farle diventare protagoniste nei decori.

Le sfumature di verde sono perfette per abbellire casa

Non tutti amano queste verdure, ma sono in numerosi ad apprezzarne il gusto deciso, magari all’interno di un saporito minestrone. Sicuramente più ristretta la cerchia di coloro che ne conoscono le virtù decorative. Stiamo parlando delle verze, che appartengono alla famiglia delle Brassicacee, tra i cui membri ci sono pure broccoli, broccoletti e cavoletti di Bruxelles. Possiamo renderle creati ve con un po’ di immaginazione, pazienza e poche mosse.

3 idee per trasformare alcune verdure di stagione in deliziosi elementi decorativi per la tavola delle feste

Per una prima decorazione, servono le foglie esterne di un grosso esemplare di verza, da togliere con attenzione cercando di non romperle. Puliamo con un panno morbido inumidito per togliere loro sporcizia (la terra, soprattutto) ed eventuali animaletti. Prendiamo un vasetto e lo avvolgiamo esternamente con tali foglie, quasi fossero insoliti mantelli, lasciando libera la parte inferiore. Una volta ottenuto l’effetto desiderato, la composizione va cinta con uno spago sottile chiudendo con un semplice fiocchetto. All’interno del vasetto così “vestito”, collochiamo fiori di stagione, come anemoni, narcisi, giacinti.

Per la seconda decorazione è necessaria una candela bianca non sottile. Va scavato l’interno di una verza dalle dimensioni più o meno simili a quelle della candela, lasciando tre strati di foglie. Dopo averle pulite con il panno bagnato e avere allargato la parte inferiore con il palmo della mano, ma senza esagerare, poniamo all’interno la candela che così ne è letteralmente abbracciata. Maggior numero di candele (anche verdi vanno bene), maggior riuscita.

Per la terza decorazione, possiamo adoperare anche le cimette di un broccolo. E così, abbiamo completato le 3 idee per trasformare alcune verdure di stagione in graziose decorazioni. Sono portatovaglioli in due varianti. Partiamo arrotolando i tovaglioli, rigorosamente bianchi. In un caso, fissiamo con un pizzico di colla una cimetta di broccolo a un nastrino di velluto verde, con cui chiudere il tovagliolo stesso. Nell’altro, usiamo una foglia piccola di verza per avvolgere la stoffa, fissando con uno spillino dotato di perla.