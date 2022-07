Sono molti coloro che desiderano avere una casa al mare. Anche un piccolo appartamento da arredare come vogliamo e che ci attende per le vacanze. Un ambiente caldo e conosciuto a cui legare i nostri ricordi e che ci accoglie ogni anno come un vecchio amico, ben diverso dalle anonime stanze d’albergo. Un posto da condividere con familiari ed amici e dove fare delle vacanze lunghe senza timore di spendere una fortuna.

Sicuramente i costi di una casa sono alti ma forse acquistare in una località di mare può rivelarsi una buona forma d’investimento. Potremmo affittarla nei periodi in cui non la usiamo o possiamo trasferirci lì buona parte dell’anno se lavoriamo in smart working, con costi della vita inferiori a quelli che si affrontano nelle grandi città. E con il vantaggio di vivere in un posto bello, a contatto con la natura, e con il privilegio di vedere il mare tutto l’anno.

Una splendida località sul Tirreno

In Italia c’è una ricca offerta di case al mare ma se vogliamo comprare un appartamento veramente conveniente dobbiamo scendere a Sud dove i prezzi sono decisamente concorrenziali. La regione più conveniente è la Calabria con molte offerte interessanti, tra cui è possibile trovare un appartamento che costa meno di 50.000 euro. Noi siamo andati a Praia a Mare in provincia di Cosenza, una splendida località che si affaccia sulla Riviera dei Cedri, sulla costa tirrenica.

Tra Praia a Mare e Marina di Tortora si snoda un tratto lungo sei chilometri di spiaggia incontaminata e pulita, fronteggiata dall’isola di Dino. La spiaggia di Punta Fiuzzi a Praia a Mare ha avuto l’ambito riconoscimento della FEE di Bandiera Blu. Il mare in questo tratto ha i fondali pullulanti di fauna e flora marina, tra i più belli del Mediterraneo.

Costa meno di 50.000 euro un piccolo appartamento con vista mare su una delle spiagge più belle e incontaminate d’Italia

Proprio a Praia a Mare è in vendita al prezzo di 45.000 euro un piccolo appartamento situato nel Parco Punta Felice con vista mare, da cui è possibile ammirare anche l’isola di Dino. È un trilocale di 42 mq che dista dalla spiaggia appena un chilometro. L’immobile, insieme ad altre proposte simili, è in vendita su un sito di settore.

Sicuramente la cosa più saggia da fare prima di acquistare casa è trascorrere una vacanza sul posto che ci interessa, per valutare se il luogo ci piace e se è ben servito. Se ci piacerebbe trascorrervi più tempo forse dovremmo tornarvi anche fuori stagione, quando i turisti sono andati via e non c’è più tanta animazione. Solo così possiamo fare una valutazione attenta e capire come sono le persone che vi abitano e se ci piacerebbe trascorrere lì tanto tempo. E se è veramente la casa dei nostri sogni.

