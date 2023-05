Temptation Island 2023 fa pace con Mediaset e rientra nel palinsesto: il casting è aperto

È uno dei programmi più visti della televisione italiana e il suo accantonamento da parte dei vertici Mediaset non è stato apprezzato dal pubblico. È stato fatto un passo indietro. Le rischiste sono state chiare e a giugno la nuova avventura per le coppie più stressate della tv avrà di nuovo la giusta visibilità. Temptation Island 2023 fa pace con Mediaset , capiamo cosa si potrebbe fare ora.

Il pubblico non ha avuto dubbi e ha chiesto una stagione di Temptation Island su Canale 5. Che venisse inserito nei palinsesti era qualcosa di insperato. Eppure durante la presentazione della nuova programmazione per il 2023 questa possibilità non era stata scartata del tutto da Pier Silvio Berlusconi. Certo gli spettatori non ci speravano più di tanto. L’ad di Mediaset aveva detto che il format rimaneva nella cerchia di interessi del canale ma non si era sbilanciato.

2 anni di assenza sono tanti, ora Banijai cede i diritti del format a Maria De Filippi e a Fascino e il programma originale è di nuovo disponibile per gli amanti del Biscione. Ultima Fermata che aveva preso il suo posto è stato un flop e i dirigenti hanno deciso di tagliare l’esperimento e tornare alla versione con più audience.

Dove vederlo e chi conduce

Tempatation Island 2023 fa pace con Mediaset, lo dimostra la pubblicità andata in onda durante i programmi della De Filippi. Si comincerà lunedì 26 giugno alle 21:30, le coppie non si conoscono ancora ma il casting è aperto. Per partecipare è necessario essere una coppia stabile, avere un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non avere figli e non essere sposati.

Il programma verrà presentato da Filippo Bisciglia confermato da quando ha preso il posto di Alessia Marcuzzi. Il gradimento del pubblico ha guidato i vertici Mediaset verso questa scelta, Bisciglia è il volto giusto per il programma. Oltre che su Canale 5 le puntate saranno visibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity e WittyTV. Non si conosce ancora il numero di puntate ma si pensa che il programma terrò compagnia agli appassionati per il mese di giugno e luglio.

Temptation Island 2023 fa pace con Mediaset, si riparte dalla Sardegna

Sarà sempre la Sardegna il luogo prescelto per la registrazione della nuova stagione di Temptation Island. Il resort però è ancora misterioso. Le coppie verranno messe alla prova dai tentatori e cercheranno di capire la solidità dei loro sentimenti. Molti spettatori aspettavano anche quest’anno la versione vip che vedeva numerose coppie formate dentro altri programmi partecipare al reality estivo. Uomini e donne e il Grande fratello sono sempre stati autentici serbatoi per Temptation.

La versione nip comunque prevede la presenza di vip ma nei panni dei tentatori e delle tentatrici. Ex volti noti della tv potrebbero avere una seconda possibilità in questa veste, alcuni potrebbero rilanciare la propria carriera come avvenuto in passato. Dopo lo stop delle scorse stagioni la giostra riprende a girare. Lo spettacolo è garantito.