Le video guide di PdB



Negli ultimi mesi molti lavoratori di diverse categorie hanno ricevuto dei bonus a sostegno del reddito per arginare gli effetti della crisi sanitaria ed economica. Alcune di queste categorie hanno ancora tempo per richiedere i soldi all’INPS in base all’annuncio che l’Istituto ha fatto circa la proroga della scadenza. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa specificano le principali indicazioni per beneficiare dell’indennità. Ecco chi potrà ancora richiedere il bonus di 1.000 euro entro il 18 dicembre all’INPS.

Cosa prevede la nuova circolare INPS

Il D.L. n. 137/2020, aveva fissato al 26 di novembre la scadenza per l’invio della richiesta del bonus da mille euro presente nel decreto Ristori. Per mezzo della recente circolare n. 137/2020, l’Istituto di Previdenza Sociale ha invece fissato i nuovi termini di proroga. Gli interessati avranno ancora tempo per inviare la domanda fino al prossimo 18 di dicembre. Si tratta del bonus una tantum dal valore di 1.000 euro che già in molti hanno ricevuto. L’art. 15 del D.L. 137/2020, in linea con quanto stabilito dai precedenti decreti, ha esteso la platea dei beneficiari per richiedere il bonus. In questo caso, la proroga riguarda i lavoratori stagionali del settore turistico, gli stabilimenti termali, così come ai lavoratori dello spettacolo, intermittenti e autonomi. Queste sono alcune delle principali categorie alle quali si rivolge la proroga. Per le varie specifiche sui codici ATECO, si rimanda al testo della circolare nel quale sono presenti tutte le voci.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Chi deve inviare la domanda e chi riceverà l’indennità in maniera automatica

La circolare INPS si rivolge specificatamente ai potenziali beneficiari, ossia a coloro che non hanno avuto modo di inoltrare ancora la richiesta col decreto Agosto. Chi, invece, ha già effettuato la domanda relativa all’indennità erogata in precedenza, non dovrà inoltrare alcuna nuova richiesta entro dicembre. Ciò perché a questi ultimi l’INPS riconoscerà automaticamente l’indennizzo.

Si rammenta agli interessati all’invio della richiesta che essa sarà possibile per mezzo telematico sul portale INPS tramite contact center. Ecco chi potrà ancora richiedere il bonus di 1.000 euro entro il 18 dicembre all’INPS.

Approfondimento

I 7 casi in cui l’INPS versa gratis i contributi per la pensione