Costa di più comprare casa e ristrutturare o costruirla da zero? La risposta ti sorprenderà e ti farà risparmiare soldi

È una domanda che ci poniamo spesso perché comprare casa è una delle scelte più importanti nella vita di una persona. Purtroppo, il costo della manodopera e dei materiali è aumentato parecchio negli ultimi anni. Pertanto, sempre più spesso ci chiediamo se convenga comprare e ristrutturare una casa oppure costruirla dalle fondamenta. Oggi vogliamo dare una risposta ai nostri Lettori analizzando tutti i pro e contro.

Avere una casa di proprietà è una delle più grandi aspirazioni di ognuno di noi. Purtroppo, però, la vita diventa ogni giorno più cara e destreggiarsi tra bollette ed altre spese è sempre più difficile.

Tuttavia, per evitare brutte sorprese è meglio informarsi bene e capire che cosa sia meglio fare. Spendiamo di più comprando una casa di nuova costruzione oppure ci conviene acquistare un immobile vecchio e fare tutti i lavori che servono? Se vuoi saperne di più, continua a leggere quanto segue.

Costa di più comprare casa rispetto a una ristrutturazione? Scopri tutti i vantaggi e svantaggi

Comprare un immobile da ristrutturare ha degli indubbi vantaggi.

e agevolazioni fiscali sono in continuo mutamento ed aggiornamento. Questi ti permetteranno di affrontare le spese dei lavori in maniera più leggera. Ciò che puoi fare è informarti per scoprire se puoi accedere a qualche agevolazione per ridurre le tue spese sui lavori. Spesso, acquistare un immobile “vecchio” ti permette di ottenere ambienti più ampi. Pensa alle case costruite negli anni ’70, molto spesso dotate di ampi ingressi e disimpegni. Con una buona ristrutturazione potrai ricavare tutto lo spazio che desideri.

Tra gli svantaggi, invece, possiamo menzionare lo stress che possono causare mesi di ristrutturazione e lavori in corso. Occorrerà avere tempo e pazienza. Infine, non dimentichiamo che ristrutturare richiederà l’intervento di tecnici e referenti che possono costare parecchio.

Una casa di nuova costruzione è una buona idea?

Senza dubbio, uno dei pro più evidenti è che costruendo un immobile partendo da zero potrai avere la casa dei tuoi sogni. Potrai personalizzarla come più ti piace anche se, ovviamente, tutto dipende dal tuo budget a disposizione. Se costruisci una casa con un progetto pensato da te, potrai contare su imprese edili che si occuperanno di ogni più piccolo dettaglio.

Inoltre, non dimenticare che costruire una nuova casa ti permetterà di usufruire di tecnologie utili per risparmiare in futuro. Pensa, ad esempio, ai pannelli solari, alle pompe di calore e al riscaldamento a pavimento. Tra i contro di questa scelta c’è il fatto che, con molta probabilità, dovrai accontentarti di ambienti più piccoli.

Cosa ti fa spendere di più?

Arriviamo al dunque: costa di più comprare casa o conviene intraprendere una ristrutturazione? Se parliamo di soldi e di risparmio quale scelta mi conviene fare? Nonostante gli aumenti degli ultimi anni, ristrutturare resterebbe la scelta economicamente più conveniente. Per di più, una buona ristrutturazione può aumentare il valore dell’immobile anche di oltre il 20%.

Inoltre, avrai maggiori chance di trovare degli eventuali affittuari con una casa appena rimessa a nuovo e, perché no, anche di rivenderla.