Voglia di dolci la sera o prima del ciclo: perché compare e qualche idea per soddisfarla

Ogni giorno ci nutriamo di tanti cibi diversi. Sappiamo che il nostro corpo avrebbe bisogno di vari nutrienti per svolgere le sue attività vitali. Ci sono dei periodi in cui sentiamo però maggiormente il desiderio di dolci. Ci possono essere varie cause e alcuni modi per soddisfarlo. Scopriamo come.

Senza la presenza di problemi particolari di salute solitamente mangiamo un po’ di tutto. La mattina potremo preferire un cappuccino e un cornetto oppure del succo di frutta con pane e marmellata. Negli altri pasti della giornata mangeremo pasta, della carne, verdure e altri alimenti a scelta.

In alcuni periodi potrebbe presentarsi una particolare voglia di qualcosa di dolce. Ad esempio, potrebbe verificarsi la sera dopo cena. Per quanto riguarda nello specifico le donne, si manifesterebbe spesso questo desiderio durante la fase premestruale. Perché a volte abbiamo voglia di dolci la sera

Avremmo bisogno di proteine, minerali, fibre, vitamine e anche di zuccheri. L’eccesso però potrebbe provocare dei danni.

Ogni tanto possiamo concederci un dolce come spuntino o fine pasto, sempre in base al nostro stato di salute o dopo aver sentito il nostro medico. Se questo si ripetesse troppo di frequente, vorrebbe dire che abbiamo mangiato male durante il giorno. Potremo quindi manifestare un bisogno fisiologico. In altri casi, il cibo sarebbe un comfort food, un modo per compensare un momento un po’ triste o stressante. Lo zucchero, infatti, sarebbe coinvolto nella produzione della serotonina legata al buonumore.

Alcuni consigli

Se non vogliamo eccedere con gli zuccheri, anche per evitare di rallentare il sonno per eccesso di energie, potremmo agire in alcuni modi. A cena preferiamo pane integrale, proteine e verdure. Ci sazieranno a lungo. Ci concederemo poi un pezzetto di cioccolato fondente, aiutando l’umore e smorzando la voglia di cose dolci con l’amaro. Prima di coricarci concediamoci una tisana rilassante.

Sarebbe anche meglio fare uno spuntino nel pomeriggio. Alternative alle merende preconfezionate sarebbero frutta fresca o un po’ di quella secca. Arriveremo più sazi all’ora di cena. Inoltre, per esempio mandorle e pistacchi conterrebbero magnesio che combatterebbe lo stress.

Desiderio di zuccheri prima del ciclo

Nella fase premestruale spesso comparirebbero molti sintomi, tra cui l’irritabilità e la voglia di dolci. La causa sarebbe legata a uno squilibrio temporaneo di alcuni ormoni. Come già visto, il cibo dolce potrebbe favorire il senso di benessere. Sarebbe essenziale seguire i consigli dello specialista. In generale, potrebbero aiutare degli alimenti ricchi di minerali e vitamine. Pensiamo ai legumi, alle verdure, frutta fresca, secca e il cioccolato fondente.

Per preparare a casa una barretta che soddisfi la voglia di dolce mettiamo in una ciotola del riso soffiato e frutta secca tritata. Possiamo scegliere tra noci, nocciole, mandorle e pistacchi. Sciogliamo del cioccolato fondente a bagnomaria e versiamolo sopra gli altri ingredienti. Mescoliamo e poi trasferiamo tutto su un piano e livelliamo. Facciamo asciugare e poi tagliamo dei quadrati. Avvolgiamoli con la carta di alluminio e conserviamoli in frigo.

Per soddisfare la voglia di dolci la sera o prima del ciclo, quindi, potremmo utilizzare dei semplici accorgimenti. Se soffriamo di iperglicemia è sempre consigliabile chiedere indicazioni specifiche al nostro medico.