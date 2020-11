Le video guide di PdB



Dopo il Black Friday lunedì prossimo, 30 novembre, scatta l’appuntamento con il Cyber Monday. Un evento che rappresenta un’altra buona occasione per lo shopping e, in particolare, per accaparrarsi i regali di Natale 2020 in largo anticipo. Ma, nello specifico, cos’è il Cyber Monday 2020 e perché conviene tra offerte e sconti online? La prima cosa da dire al riguardo è che il Cyber Monday cade sempre dopo il Black Friday e, il giorno successivo, dopo la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Ecco cos’è il Cyber Monday 2020 e perché conviene tra offerte e sconti online

Al pari del Black Friday, infatti, il Cyber Monday è un evento commerciale e di marketing che, di origine americana, si è poi diffuso in tutto il mondo. E questo anche perché, per definizione, il Cyber Monday è il giorno in corrispondenza del quale sul web è possibile acquistare tanti prodotti e tanti articoli di elettronica a prezzi scontati e comunque approfittando di promozioni speciali. I principali portali di e-commerce, in particolare, propongono per il Cyber Monday, per esempio, gli smartphone ed i televisori. E pure i tablet ed i notebook a prezzi che sono d’occasione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Dal punto di vista commerciale, inoltre, il Cyber Monday coincide con la fine delle offerte del Black Friday. E quindi con la vendita di prodotti e di articoli di elettronica che in teoria sono rimasti invenduti durante il ‘Venerdì nero’. Ma in realtà, acquistando dai migliori portali di e-commerce, e dai siti Internet delle principali catene di elettronica, anche per il Cyber Monday è possibile fare davvero buoni affari.

Dall’acquisto del PC per i figli che, in questa fase di pandemia di coronavirus, sono impegnati nella didattica a distanza. E passando per l’acquisto di smartwatch, fitness tracker, fotocamere digitali, navigatori GPS per auto. Ma anche i visori per la realtà virtuale, i droni e le console per i videogiochi.