Il Natale 2020 si avvicina e come al solito saranno in tanti a regalare ed a regalarsi articoli e prodotti di elettronica. Tra i regali più gettonati di sicuro spopoleranno in Italia gli acquisti di smartphone anche per il prossimo Natale. Tra questi spiccano i cellulari di nuova generazione che hanno i display pieghevoli. Ecco allora tutti i pro e i contro dello smartphone col display pieghevole, a partire dal prezzo e fino ad arrivare alla loro reale utilità.

Ecco tutti i pro e i contro dello smartphone col display pieghevole

Prima di acquistare uno smartphone pieghevole bisogna fare i conti, come sopra accennato, proprio con il prezzo. In quanto i modelli più evoluti di telefonini con lo schermo pieghevole appartengono al cosiddetto club dei 1.000 euro. Ovverosia ci sono quelli che costano 1.100-1200 euro. E pure quelli che, relativamente più economici, richiedono comunque un esborso tra gli 800 e i 900 euro.

Lo smartphone con il display pieghevole, inoltre, è più compatto ma ha pure uno spessore maggiore, e quindi può non essere sempre ideale da tenere in tasca. Così come gli smartphone con i display pieghevoli, per caratteristiche, sono tendenzialmente più fragili e soggetti a rotture tra il rischio di caduta quando è aperto, e l’apertura e chiusura maldestra del dispositivo stesso.

Perché e quando scegliere gli smartphone con i display pieghevoli

Passando ai vantaggi, lo smartphone pieghevole grazie al cosiddetto split screen view permette praticamente di poter gestire due sessioni di utilizzo. Per esempio, metà dello schermo per leggere la posta elettronica. E l’altra metà dello schermo per tenere una conversazione con un’applicazione di messaggistica istantanea.

E quindi, tra mille impegni, gli smartphone con il display pieghevole possono essere un’ottima scelta per chi lavora. Come ad esempio i liberi professionisti. In tal caso, infatti, è evidente il vantaggio di avere sempre a portata di mano un tablet tascabile in quanto ha in realtà le dimensioni di uno smartphone.