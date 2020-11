Le video guide di PdB



Perché tutti dovrebbero mangiare le bucce di banana? Gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa lo hanno svelato in un recente articolo. Le bucce di questo frutto contengono polifenoli, calcio, beta-carotene e fibre. Tutte sostanze importanti per la salute dell’organismo. Dunque buttare le bucce di banana è un grave errore, ecco come prepararle per non sprecare.

Le bucce delle banane si possono mangiare, ma attenzione ai pesticidi

La buccia della banana costituisce il 35% del frutto. Quando la si butta via, si spreca più di un terzo del cibo appena acquistato. Eppure, mangiare le bucce delle banane può sembrare strano agli occhi degli italiani. La consistenza fibrosa le fa apparire poco appetibili. Ma non tutti la pensano così: la buccia della banana è un ingrediente utilizzato in numerose tradizioni culinarie. Per esempio, è presente nella cucina indiana. Insomma, buttare le bucce di banana è un grave errore, ecco come prepararle per non sprecare nutrienti importanti. Prima, però, è necessaria una premessa: è probabile che sulle bucce delle banane si trovino dei pesticidi. Il problema può essere risolto acquistando frutti biologici. In alternativa, è importante lavare accuratamente le bucce.

Come cucinare le bucce delle banane

Un primo suggerimento per assaggiare le bucce delle banane è usarle per i frullati. In questo caso, è consigliabile bollirle per una decina di minuti. Si può ottenere uno smoothie delizioso aggiungendo solo latte e qualche cucchiaino di cannella. Altrimenti, si possono frullare le bucce assieme ai propri frutti preferiti.

Un secondo spunto è utilizzare le bucce di banana per rendere la carne più tenera. Le bucce possono essere aggiunte a qualsiasi marinatura. In alternativa, è possibile metterle direttamente in padella mentre si cuoce la carne. L’effetto è quasi miracoloso: le bucce impediscono alla carne di seccarsi. C’è anche chi avvolge la carne nelle bucce di banana prima di grigliarla.

Infine, le bucce delle banane possono essere trasformate in un croccante snack. Basterà tagliarle a strisce e grattar via la parte bianca all’interno. È poi necessario lasciarle insaporire per dieci minuti in un mix di salsa di soia, paprika, aglio o altre spezie a piacere. Infine, friggerle in padella per ottenere delle deliziose chips.