Cos’è il contatore intelligente e come fa a farci risparmiare sulle bollette-Foto da imagoeconomica

Come funzione il contatore intelligente e come ci permette di risparmiare sulle bollette? Alcune informazioni utili per essere più consapevoli delle capacità di questo dispositivo.

Da un po’ di tempo nelle famiglie italiane c’è il contatore intelligente, ovvero un dispositivo che è diventato obbligatorio nel 2007 e che nel 2011 ha visto la completa istallazione per tutti. Era un’iniziativa europea, altri Paesi ce l’avevano prima e altri l’hanno avuto dopo gli italiani.

La rivoluzione è stata talmente positiva che ora, entro il 2024, ci sarà un upgrade, ovvero una seconda generazione di contatore intelligente. Ma che cos’è il contatore intelligente e come fa a farci risparmiare sulle bollette? Questa è la domanda che si pongono ancora in molti.

Siamo qui per rispondere a questa domanda con alcune informazioni tecniche sul funzionamento del dispositivo e le funzionalità che permettono di ottimizzare i consumi e poter pagare meno nelle bollette.

Cos’è il contatore intelligente e come fa a farci risparmiare

Il contatore intelligente (o smart meter) è un dispositivo digitale che monitora e registra i consumi ad ogni ora del giorno.

Grazie ai dati precisi di consumo di energia, e anche di gas e acqua, una famiglia può rapidamente capire che cosa può fare per risparmiare.

Non solo, è possibile inviare questi dati alla società fornitrice e a terzi, se il cliente lo desidera, per avere subito un confronto di costi e decidere di spostarsi su quelli più convenienti.

Cosa cambia rispetto al classico

La prima cosa che si può dire è che grazie al contatore intelligente il consumatore è sicuramente più consapevole dei consumi e, grazie a questo registro continuo e preciso da parte del dispositivo, pagherà i consumi reali.

I dati vengono inviati in automatico, quindi, non ci sarà più un addetto che arriverà a svolgere la lettura. In caso di guasto, inoltre, questo sarà segnalato immediatamente e l’intervento sarà molto più veloce.

Inoltre, grazie a questa funzione di monitoraggio costante dei consumi, si avrà la possibilità di evitare picchi che di solito creano problemi in interi quartieri. D’estate l’uso dei condizionatori fa avere sempre problemi e capita spesso che la corrente salti. Con questo dispositivo si potrà evitare.

Rispetto alla prima generazione, che già ha aiutato e sta aiutando molto, ci sarà un’ulteriore efficienza e ulteriori vantaggi. In un periodo in cui ci sono molti costi aumentati da affrontare, è importante sapere che ci sono iniziative e strumenti in grado di aiutare.