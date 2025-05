Vacanze low cost... o quant' mi cost? Ecco la cifra esorbitante che servirà nel 2025 - e come risparmiare

I dati diffusi dall’Osservatorio Compass ci dicono che nel 2025 2 italiani su 3 sono pronti a spendere oltre 1.300 euro per andare in vacanza. A testa, naturalmente.

Si parla sempre di rincari, stipendi che non bastano più e aumento del credito al consumo; ebbene, questa disastrosa tendenza si applica anche al comparto turismo. Oggi per andare in vacanza si spende sempre di più, con una media pro capite stimata intorno ai 1.300 euro.

Quanto costa andare in vacanza nel 2025, tra mete sempre diverse e “buy now, pay later”

Il report stilato dall’Osservatorio Compass ci mostra un quadro molto chiaro dei costi di un viaggio, ma anche di come sono cambiate e preferenze degli italiani nel corso degli anni e di quali strategie emergono – utilizzate soprattutto dai giovani – per affrontare la spesa. In sintesi, si può affermare che:

subito dopo le ferie natalizie, 2 italiani su 3 cominciano a pensare di programmare le vacanze estive ;

; la media della spesa è stimata in circa 1.300 euro a persona, che arriva anche a quasi 2.000 se i viaggi sono al di fuori dell’Europa;

il 26% degli italiani ricorre alla formula “buy now, pay later” , andando però incontro a tariffe maggiorate dagli interessi;

ricorre alla formula , andando però incontro a tariffe maggiorate dagli interessi; almeno il 72% degli italiani è riuscito ad andare in vacanza in estate ;

degli italiani è riuscito ad andare in vacanza in ; il 23% ha preferito altri periodi dell’anno.

Questi dati sono relativi agli anni passati ovviamente, e per il 2025 spiccano altre curiosità:

quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di voler cambiare location ogni anno , e farà così anche nel 2025;

degli intervistati ha dichiarato di , e farà così anche nel 2025; il 15% è invece fedele al luogo preferito;

il 38% alterna nuove destinazioni a quelle già sperimentate;

il 65% degli intervistati ha già in programma di fare un viaggio durante l’anno;

il 48% vota a favore delle vacanze al mare ;

; il 12% si recherà in montagna;

il 7% in città d’arte;

la durata media del soggiorno sarà di 1 settimana.

Il budget medio stimato per una vacanza di almeno 3-4 notti sarà circa di 1.130 euro a persona, cifra che tocca i 1.600euro per soggiorni che superano le 8 notti e che sale a quasi 1.900 euro nei viaggi extra-europei

Dato, questo, che spinge sempre più famiglie a ricorrere a prestiti per poter andare in vacanza.

Come risparmiare sul prossimo viaggio, le soluzioni che (per fortuna) funzionano sempre

Non solo “prenota prima” o viaggio last minute; esistono diverse strategie, provate sulla propria pelle da tanti appassionati viaggiatori, che permettono di abbattere notevolmente il prezzo finale della vacanza. In sintesi, è possibile attuare una o più di queste scelte e ottenere il miglior prezzo sia sul viaggio in aereo che sulla struttura.

VPN – tramite l’utilizzo di una rete privata virtuale si può accedere all’offerta di tariffe sui voli molto più conveniente; il risparmio può arrivare anche a centinaia di euro sui voli internazionali. questo perché le compagnie aeree adottano algoritmi per le tariffe in base al Paese di chi sta cercando i biglietti.

– tramite l’utilizzo di una rete privata virtuale si può accedere all’offerta di tariffe sui voli molto più conveniente; il risparmio può arrivare anche a centinaia di euro sui voli internazionali. questo perché le compagnie aeree adottano algoritmi per le tariffe in base al Paese di chi sta cercando i biglietti. iscrizione a newsletter e programmi fedeltà – molti viaggiatori ignorano le ampie possibilità offerte da compagnie aeree, hotel e agenzie di viaggio accessibili tramite l’attivazione di un account. Non è necessario viaggiare spesso e/o per lavoro per ottenere sconti, vantaggi dedicati, notti gratis e altro ancora.

– molti viaggiatori ignorano le ampie possibilità offerte da compagnie aeree, hotel e agenzie di viaggio accessibili tramite l’attivazione di un account. Non è necessario viaggiare spesso e/o per lavoro per ottenere sconti, vantaggi dedicati, notti gratis e altro ancora. coupon – esistono numerose piattaforme italiane specializzate nell’offerta di coupon sconto, che si possono usare gratuitamente visitando il sito. Si trovano codici sconto per compagnie aeree, strutture ricettive, parchi a tema, noleggio auto e per tutti i settori correlati alle vacanze.

– esistono numerose piattaforme italiane specializzate nell’offerta di coupon sconto, che si possono usare gratuitamente visitando il sito. Si trovano codici sconto per compagnie aeree, strutture ricettive, parchi a tema, noleggio auto e per tutti i settori correlati alle vacanze. prenotare l’alloggio direttamente telefonando alla struttura – secondo un’indagine di Altroconsumo, per risparmiare tantissimo sul prezzo del soggiorno è sufficiente chiamare la struttura, invece che prenotare online.

In conclusione, sebbene l’aumento dei prezzi di ogni genere di prodotto o servizio incide molto sulle tasche degli italiani, la voglia di viaggiare non si spegne mai, ed esistono tanti modi per vivere esperienze indimenticabili anche senza svuotare troppo il portafogli.