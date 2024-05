3 aeroporti dove non accettano la carta d’imbarco Ryanair sul cellulare

Dai vecchi Motorola Razr V-3 ad ora ne è passato di tempo. Dal 2004 le cose si sono via via evolute e tutto è divenuto progressivamente più comodo, soprattutto quando si parla di mobilità. Da quando è uscito il check-in online obbligatorio, nel già nostalgico 2009, le cose sono diventate più comode sia per noi che per l’azienda. Sin dall’anno successivo Ryanair ha fatto un ulteriore passo significativo verso di noi e l’utenza tutta, e così le carte d’imbarco arrivarono sul cellulare. Giorno per giorno Ryanair come molti altri usano la carta d’imbarco digitale, ma di recente ha annunciato che alcuni aeroporti non ne possono, o meglio non ne vogliono far uso. Andiamo a scoprire quali.

Dove non è ammessa la carta d’imbarco digitale?

Strano ma vero, la normalità degli smartphone ha rimpiazzato un sacco di cose, ed avere tanti strumenti diversi in tasca è più comodo che mai. Il sito di Ryanair indica che la carta d’imbarco digitale non si può utilizzare in Turchia (tranne a Dalaman) e in Marocco. Non solo, anche all’aeroporto di Tirana, in Albania. Ovunque, nelle altre località, la carta d’imbarco dal cellulare (quando si usa l’applicazione apposita o il file) si può utilizzare.

Questo probabilmente per specifiche locali, magari per una questione di contraffazione di materiale o strumenti multimediali, specificatamente per Ryanair. Difatti non appaiono esistenti divieti simili in altre compagnie, o per lo meno, in Turchia. In Marocco invece la cosa è praticamente la norma, perché preferiscono in molti ambiti usare (ancora) la carta stampata. La risultante è questa: almeno all’andata in ogni località (tranne dove citato) si può usare il digitale, ma alla partenza del ritorno serve una stampa.

Che succede se non ho la carta d’imbarco stampata?

“I clienti che viaggiano da questi aeroporti devono effettuare il check-in online e stampare una carta di imbarco cartacea per i propri voli.” Ciò implica, da parte di Ryanair, che in questi casi ci si riferisce ad uno step necessario da parte della clientela, non come una fra varie modalità. Ergo, in caso contrario, non sarà possibile andare sull’aereo neanche se si mostra la versione digitale.

Un piccolo consiglio è che fra recensioni, siti, gruppi di facebook et alii sui viaggi escono consigli ed esperienze interessanti. Ciò potrebbe, in emergenza, aiutare chi non si è ricordato di questo dettaglio molto importante, magari per sapere dove andare a richiedere una stampa (o in questi casi, cosa dire).

Come uso la carta d’imbarco sul cellulare?

Fuori dalle situazioni problematiche, usare la carta d’imbarco Ryanair sul cellulare in realtà è molto semplice. Basta installare l’applicazione Ryanair o andare tranquillamente sul sito. Dopo il login dovete cliccare sulla sezione “Le mie prenotazioni” e problema risolto.

Cosa succede se dimentico la mia carta di imbarco?



Se il check-in online è stato fatto ma vi siete dimenticati la carta d’imbarco, come detto poco fa, basta il sito o l’app Ryanair. Se però non avete accesso a una stampante oppure non potete né andare sul sito né usare l’app Ryanair, non disperate. Vi basta andare al banco del check-in e richiedere una stampa, che però andrà pagata, sotto la riemissione della carta di imbarco. Tutto qui.

Quanto vi costerà? Al momento, 20€. Tutte le informazioni inerenti ai supplementi facoltativi (anche se in questo caso di facoltativo potrebbe esserci ben poco), come i posti con spazio extra per le gambe, i 60€ per la bicicletta o i 50€ per la prenotazione fatta in aeroporto o col call center li potete trovare tranquillamente a questo link qui. Ci sono anche i costi per la mancata partenza o per quando si fanno le assicurazioni e si vanno a dichiarare gli speciali bagagli di valore, cosa che permette di avere “un limite di rimborso più alto per responsabilità del vettore”.

[foto copertina @NGCHIYUI, IStock.com/solo uso editoriale]