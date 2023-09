Cosa vedere nelle Langhe, la meta perfetta per ottobre, e quanto costa un weekend

Le Langhe sono il luogo perfetto per qualche giorno tra la natura. Ma cosa offre questa zona del Piemonte così affascinante? Vediamo le bellezze e soprattutto i costi del soggiorno.

Scorci mozzafiato, natura incontaminata e prodotti tipici. Tutto questo fa parte delle Langhe, il territorio piemontese tra le province di Cuneo e Asti. Verdi colline si stagliano all’orizzonte e fanno da culla alle coltivazioni di viti, da cui si ricava il delizioso vino. L’inizio dell’autunno è il momento propizio per prenotare un soggiorno da queste parti e assistere alla vendemmia. Anche per qualche giorno, rimarremo incantati dallo splendore del luogo, patria della natura. Vediamo cosa vedere nelle Langhe, la meta perfetta per ottobre, oltre alle spese per un fine settimana.

Cosa vedere nelle Langhe e dove andare

In visita alle Langhe ci aspettano escursioni a piedi o a cavallo, un tuffo nella buona cucina e molto altro. Una delle zone d’interesse, in cui si potrebbe alloggiare, è la Bassa Langa. Questo angolo di Piemonte si divide in due aree: Barbaresco e Barolo. Qui si producono gli omonimi vini Docg, disponibili presso le enoteche circostanti. Inoltre, ci sono diversi ristoranti in cui provare le tipicità locali, e un castello peculiare.

Da vedere è anche l’area di Grinzane Cavour, che prende il nome dal famoso conte. Del nobile si può ancora visitare il maniero, che sorge su una modesta altura. All’interno si situa il Museo del Vino, che racconta la storia del prodotto re di questo territorio. Tappa interessante è poi Fontanafredda, con le tenute dal fascino antico.

Per respirare pienamente l’aria medievale, l’opzione ideale è invece Cherasco. Con le stradine strette e il castello offre un’importante testimonianza storica. Una volta al mese si svolge il mercato dei Broccati, che mette in mostra reperti da collezione di epoca passata. I centri di Monforte e Serralunga d’Alba completano il quadro dell’itinerario consigliato.

I prezzi della visita

Sono svariate le strutture presso le quali prenotare nelle Langhe. I prezzi variano in base alla tipologia e al periodo, per cui è difficile stilare delle cifre precise. Tuttavia, possiamo provare a fare una media delle spese a cui potremmo andare incontro. Il prezzo medio a notte in un agriturismo, casa e appartamento è stimato sui 164 euro. Ottobre e novembre sono mesi economici, per cui si potrebbe spendere anche una decina di euro in meno. Di contro, aprile e agosto potrebbero rivelarsi particolarmente dispendiosi per le tasche. Il consiglio resta quello di prenotare con anticipo, a meno che si intenda cercare qualche offerta last minute.