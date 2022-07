La nostra bella Italia ha davvero posti incredibili tra cui scegliere per una piccola vacanza. Non c’è bisogno di prendersi una settimana di ferie per partire in posti lontani. Qui a pochi passi dalle città più conosciute possiamo andare alla scoperta di luoghi incredibili. Quando fa caldo tendiamo sempre a scegliere località vicino al mare per le nostre vacanze. Come rinunciare ad un tuffo nelle acque cristalline della Sardegna o ad una pennichella sulle spiagge dorate? Ma in realtà in questo modo ci perdiamo delle mete davvero straordinarie ed è un peccato. Se cerchiamo un luogo da visitare in una giornata perché non optare per una città sul lago? In questo modo avremo raggiunto un bel compromesso, acqua in cui rinfrescarsi e meraviglie da ammirare.

Cosa vedere in questa città sul Lago Maggiore oltre al famoso giardino

Optare per una vacanza in zone di montagna o collina in estate è la scelta giusta. Non c’è posto migliore per sopportare la calura di questi giorni dalle temperature infernali. I posti tra cui scegliere sono davvero tanti, un esempio è sicuramente la splendida Val D’Ega, a pochi chilometri da Bolzano. Oggi, però, ci spostiamo sul versante Nord Occidentale, precisamente in Piemonte, a Verbania. Questa splendida città sul Lago Maggiore è molto conosciuta per la splendida Villa Taranto. I suoi giardini lasceranno tutti senza parole, strutturati su sentieri con le varie tappe da percorrere. Per non parlare poi delle vicine Isole Borromee, altro capolavoro di natura e architettura da vedere assolutamente.

Non solo i luoghi più famosi

Ma, oltre alle mete più turistiche, Verbania ha moltissimo da offrire. Le sue tante piazze la rendono una città davvero unica nel suo genere. Le chiese che si snodano lungo tutto il territorio sono una più bella dell’altra. Un esempio è sicuramente la stupenda Chiesa di Madonna di Campagna o la chiesa evangelica metodista. Immancabile un salto al Museo del Paesaggio, ospitato nelle sale di Palazzo Viani-Dugnani. Ma tutto l’abitato di questa bellissima città è una continua scoperta, angolo dopo angolo. Ovviamente non perdiamoci le varie ville e i palazzi nobiliari che mantengono ancora il loro antico splendore. Come Villa San Remigio, incredibile capolavoro di arte davvero imperdibile.

Quindi ecco cosa vedere in questa città sul Lago Maggiore che saprà stupirci con la sua bellezza. Delle volte i posti più conosciuti nascondono gemme davvero preziose che i turisti ignorano. Siamo sempre concentrati sui luoghi più famosi con il rischio di perderci scorci e monumenti davvero unici. Per questo motivo quando visitiamo un posto è sempre bene conoscere gli itinerari più insoliti. Anche solo allontanandosi dal centro storico delle più grandi città si possono scoprire posti incredibili.

Lettura consigliata

