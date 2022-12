2 titoli azionari sui quali potrebbe puntare Warren Buffett nel 2023: cosa dice l’analisi grafica?

Warren Buffett rappresenta l’investitore vincente per antonomasia. La sua Berkshire Hathaway è sempre sotto la lente di ingrandimento dei media per capire i titoli che entrano nel suo portafoglio. Ecco i 2 titoli azionari sui quali potrebbe puntare Warren Buffett nel 2023 . Cerchiamo di capire perché questi due titoli azionari possono essere di interesse e le indicazioni dell’analisi grafica.

Quali sono i due nomi al centro dell’attenzione?

Per capire subito senza troppe parole la fama di Warren Buffett e il perché ci sia così tanto interesse intorno ai suoi investimenti basta un solo dato.

Dal maggio 1996 a oggi la Berkshire Hathaway ha guadagnato il 1730% circa. Nello stesso periodo il Dow Jones ha guadagnato solo, si fa per dire, il 550%.

Sebbene si tratti di mere speculazioni, sulla base di alcuni dei criteri di Buffett per l’acquisto di un’azione, ci sono due nuovi nomi che si adatterebbero bene al portafoglio di Berkshire, secondo gli esperti di Motley Fool. Ecco i 2 titoli azionari sui quali potrebbe puntare Warren Buffett nel 2023: Williams-Sonoma e un evergreen come Walt Disney.

Perché Williams-Sonoma potrebbe essere di interesse?

Diversi sono gli aspetti che rendono questo titolo azionario interessante. Innanzitutto il rapporto tra prezzo e utile, pari a circa 7, è non solo basso in assoluto, ma anche inferiore alla media del settore di riferimento. Inoltre, la società ha dimostrato tutta la sua forza e la sua buona gestione facendo crescere il fatturato del 15% in un anno, come il 2022, che ha visto la media del settore di riferimento perdere circa il 9% di fatturato.

Anche per gli analisti il titolo è sottovalutato con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Le medie sono incrociate al ribasso, ma gli ultimi mesi hanno visto un movimento abbastanza indeciso. La causa potrebbe essere il forte supporto in area 102,78 dollari. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che verrebbe confermata da chiusura mensile superiore a 138,56 dollari. In questo caso il titolo Williams – Sonoma potrebbero dirigersi verso area 185 dollari, prima, e area 260 dollari, poi.

In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino in area 60 dollari.

Per Walt Disney è un ritorno al passato

Oltre che ad avere un patrimonio senza tempo di inestimabile valore, l’interesse di Warren Buffett per questo titolo azionario potrebbe essere dovuto a un ritorno dal passato. Recentemente, infatti, Bob Iger è tornato sulla poltrona di CEO dopo avere fatto molto bene in passato.

Al momento le medie sul titolo sono incrociate al ribasso e dai massimi del 2021 hanno perso circa il 60%. Notiamo una tale discesa non si registrava sul titolo da 20 anni. Tuttavia, le quotazioni hanno raggiunto un importante supporto in area 84 dollari che già in passato aveva frenato le spinte ribassiste.

Ecco, quindi, che la tenuta di questo livello potrebbe favorire l’ascesa delle quotazioni. Un indizio in tal senso si potrebbe avere da una chiusura mensile superiore a 132 dollari. In questo caso il titolo potrebbe spingere prima in area 210 dollari e a seguire in area 332 dollari.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.