Puoi andare alle Poste a ritirare il primo rateo di pensione a gennaio, ecco perché

Ci sono delle misure pensionistiche che funzionano in maniera assolutamente particolare. Sono misure pensionistiche che hanno la decorrenza del trattamento posticipata rispetto alla data di maturazione dei requisiti. Non sono poche le misure infatti che funzionano con i meccanismi a finestre.

Una categoria particolare di lavoratori che proprio per via del sistema a finestre mobili, avendo completato i requisiti due anni fa, riceveranno a gennaio, finalmente, il primo rateo di pensione. Ecco tutto quello che devi sapere se ti trovi in questa situazione con un meccanismo che finirà con l’interessare molti lavoratori anche nei prossimi mesi del nuovo anno.

Da pochi giorni l’argomento Opzione Donna è tornato di stretta attualità per via del fatto che la misura è stata di nuovo confermata dal Governo Meloni per un altro anno. In effetti Opzione Donna doveva scadere alla fine del 2022, ma come detto, è stata prorogata per un altro anno. Ma con delle modifiche che la renderanno meno appetibile. Ma questo è un altro discorso. La misura è stata sfruttata da molte lavoratrici l’anno scorso.

Tuttavia il meccanismo con cui funzionava Opzione Donna fino al 31 dicembre 2022 però imponeva un meccanismo assolutamente particolare. Con Opzione Donna si poteva uscire dal lavoro a condizione che i 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 59 anni di età per la lavoratrice autonoma, insieme ai 35 anni di contributi versati, fossero completati entro la fine del 2021. In pratica hanno potuto sfruttare l’Opzione Donna queste lavoratrici che nell’anno precedente avevano completato i requisiti utili.

A gennaio in pensione per la prima volta a gennaio

Una cosa che pochi considerano però da questo punto di vista è il sistema finestra che consente l’accesso alla quiescenza con 12 mesi di ritardo. In pratica 12 mesi di finestra mobile per prendere di primo rateo di pensione spettante. Chi ha completato contributi ed età a dicembre 2021, a gennaio 2023 finalmente, percepirà il primo assegno spettante. Ma a finestre ha funzionato pure la Quota 102. Chi ha raggiunto i 64 anni di età in questi giorni, e allo stesso modo ha completato i 38 anni di contributi, a gennaio potrà ricevere il primo mese di pensione.