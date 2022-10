Cosa usare di naturale al posto dell’ammorbidente oltre a bicarbonato e aceto

La lavatrice è un elettrodomestico che ci salva la vita. Per lavare i nostri vestiti, infatti, abbiamo due alternative: a mano o in lavatrice. Quest’ultima richiede detersivo e ammorbidente per poter lavare i capi.

Ma quando non abbiamo il primo o il secondo, come si potrebbe fare? Un gran problema! E invece no, non lo è affatto poiché tutto si può risolvere. Ma soprattutto, chi invece vuole sostituire questi prodotti con quelli naturali, come può procedere? Per lavare, smacchiare, ammorbidire e profumare gli abiti ci vorrebbe un ammorbidente naturale.

Infatti, in merito, in tanti pensano che il balsamo o lo shampoo al posto dell’ammorbidente possa fare miracoli, come il bicarbonato e l’aceto. Dunque, fatto in casa oppure no, oggi vediamo cosa usare di naturale al posto dell’ammorbidente per rendere i panni profumati e morbidi.

Molti preferiscono usare l’acido citrico al posto dell’ammorbidente nella lavatrice. Per un bucato profumato e morbido bisogna scegliere il prodotto in base alle proprie esigenze. Solo così si può scegliere il miglior ammorbidente naturale per lavatrice. Cosa usare al posto dell’ammorbidente? Qualcosa di naturale è senza dubbio la scelta migliore. Oltre a bicarbonato e aceto, ecco delle alternative e soluzioni della nonna.

10 alternative naturali e rimedi della nonna

Per profumare il bucato possiamo usare gli oli essenziali, perfette alternative naturali. Questi rimedi della nonna sono duraturi a livello di morbidezza e odore. Il limone, l’arancia, origano, lavanda e rosmarino possiamo considerarli valide soluzioni naturali da mettere in lavatrice al posto dell’ammorbidente per lavare anche i tappeti più macchiati.

Ma oltre a questi abbiamo anche, come accennato, il bicarbonato di sodio e l’aceto. Per di più, le palline da tennis sono molto consigliate in questo caso, come anche i fogli di alluminio, l’acido citrico oppure i semplici ammorbidenti naturali che si possono comprare al supermercato.

Cosa usare di naturale al posto dell’ammorbidente per un bucato morbido e profumato

Come anticipato, oltre a bicarbonato e aceto c’è molto altro. Farlo in casa o comprare l’ammorbidente naturale è indifferente. Ci occorre solamente dell’acqua e il bicarbonato per poterlo preparare da soli. Questa miscela naturale non è valida solo per profumare il bucato ma anche per pulire la lavatrice in sé. Tra gli ingredienti che dobbiamo usare ci serve un litro di acqua, due tazze di bicarbonato e una tazza di aceto.

Dopo la scelta dell’ingrediente basato sulle proprie preferenze e desideri, poi, si può passare all’applicazione. Quando si sceglie bicarbonato e aceto è necessario versare questi due componenti in una ciotola usando 100 ml di contenuto. Poi, una volta pronta bisogna versare la miscela nel comparto per l’ammorbidente in lavatrice. Aceto e bicarbonato sono utilissimi anche per pulire l’argento.

Shampoo o balsamo al posto dell’ ammorbidente funzionano in lavatrice?

Shampoo e balsamo naturali, dalle qualità benefiche e dalle caratteristiche particolari, possono diventare delle vere e proprie alternative all’ammorbidente naturale.

Infatti, bisogna versare circa 100 grammi di prodotti nell’acqua calda, inserendo poi una goccia in lavatrice, senza esagerare. Lo shampoo, ma soprattutto il balsamo, sono perfetti per lavare il bucato, ma solo miscelati con l’acqua.