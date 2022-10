Come potrebbe cambiare il Fisco con il Governo di Giorgia Meloni

Con il nuovo Governo di centrodestra, che è guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presto molte cose cambieranno. E questo in accordo con il discorso programmatico della leader di Fdi al Parlamento italiano. Perché il Governo di centrodestra non vuole rivedere solo il reddito di cittadinanza e le misure di pensionamento anticipato. Ma pure la tassazione attraverso un nuovo patto fiscale con i cittadini.

In particolare, tra le misure annunciate dal Premier c’è la cosiddetta tregua o pace fiscale che, tra l’altro, è tanto cara alla Lega guidata da Matteo Salvini. Giorgia Meloni al riguardo, infatti, ritiene necessario aiutare i contribuenti in difficoltà con il pagamento delle tasse. Ma avviando, nello stesso tempo, una lotta serrata all’evasione fiscale.

Come potrebbe cambiare il Fisco con il nuovo Esecutivo di centrodestra

In più, su come potrebbe cambiare il Fisco, la leader di Fdi punta, tra l’altro, pure all’introduzione progressiva nel nostro Paese del quoziente familiare. In modo tale da avvantaggiare e da tutelare nello stesso tempo sia le famiglie con figli, sia quelle numerose.

Inoltre, alla tregua o pace fiscale si aggiunge pure un’altra misura che è sempre cara alla Lega. Nel suo discorso programmatico, infatti, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha anche confermato la volontà di estendere, a favore delle partite IVA, l’attuale flax tax. Nella fattispecie, attraverso l’innalzamento del limite di fatturato. Dagli attuali 65.000 a 100.000 euro di ricavi o di compensi.

La leader di Fdi conferma anche il progetto di tassa piatta incrementale

Il premier Giorgia Meloni, in linea con quanto affermato in campagna elettorale, ha pure confermato il progetto di introduzione della flat tax incrementale. Una misura di detassazione che sarà in grado di stimolare la crescita dell’economia del nostro Paese. E di avere nello stesso tempo un impatto sostenibile per le casse dello Stato italiano. In particolare, la flat tax incrementale sarebbe applicata sulla quota eccedente il massimo di reddito d’impresa conseguito nel triennio precedente.

Ecco l’ambizioso piano di riduzione del cuneo fiscale per imprese e lavoratori

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso programmatico, ha pure alzato il velo su un ambizioso piano di riduzione della tassazione a carico delle imprese, ed un contestuale aumento del netto in busta paga a favore dei lavoratori. E questo, in particolare, attraverso una sensibile riduzione del cuneo fiscale. L’Esecutivo, infatti, punta a tagliare a regime il cuneo di ben cinque punti, creando così nuova occupazione e rendendo più competitive le PMI.