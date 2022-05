Continua il ribasso e molti investitori iniziano ad avere forti incertezze per il futuro dei listini azionari, mentre,proprio per questo motivo, i gestori e gli addetti a lavori, fra cui UBS e gli analisti di Morgan Stanley hanno scelto i titoli difensivi sui quali puntare nei prossimi giorni e settimane. Sono troppe le variabili in gioco e per questo motivo meglio essere cauti. Quella che sembrava una guerra di breve durata, di giorno in giorno, sembra assumere i connotati per durare diversi mesi.

Frattanto i livelli che sono stati raggiunti dai listini, in primis Piazza Affari, iniziano ad essere molto sacrificati rispetto al potenziale, tanto è vero che sul nostro listino, oggi sono state lanciatie su alcuni titoli raccomandazioni di acquisto per un potenziale rialzo fino all’80% .

Procediamo per gradi

Alle ore 19:52 della giornata di contrattazione del 10 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.630

Eurostoxx Future

3.514

Ftse Mib Future

22.880

S&P 500 Index

4.031,11.

Il frattale annuale punta al ribasso fino a buona parte del mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 6 maggio.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso atteso è il seguente:

massimo fra lunedì e martedì, poi nuove vendite dai massimi di quest’ultimo, e poi minimo nella giornata di venerdì. Per il momento continuiamo a confermare questa previsione e quindi, da domani si dovrebbe tornare a scendere.

Cosa succederà domani sui mercati azionari? 11 e 13 aprile scadranno dei setup. I livelli operativi

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.722. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.322.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.586. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.775.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 23.055. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.155.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.082. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Ftse Mib Future Short dal 9 maggio. Gli altri indici analizzati hanno aperto Short dall’apertura del 6 maggio.

Quali sono gli obiettivi di questo ribasso?

Entro il 5 luglio potrebbero essere raggiunti i seguenti livelli:

Dax Future

10.646

Eurostoxx Future

2.942

Ftse Mib Future

17.900

S&P 500 Index

3.933.

Cosa succederà domani sui mercati azionari?

Un primo tentativo di rimbalzo per qualche ora, per poi lasciare spazio a nuove vendite, ma attenzione ai setup di domani e poi di venerdì che potrebbero mischiare le carte in tavola.

Lettura consigliata

Le ragioni che hanno spinto i mercati verso un sell off sui listini di tutto il Mondo