Fino a poco tempo fa si leggeva ancora qualche scettico sul futuro delle criptovalute. Infatti, si metteva in forse che potessero avere una parte rilevante nell’economia di domani. Invece, dopo qualche fallimento di qualche cirptovaluta minore, oggi queste sembrano assumere sempre più rilevanza. Per quanto riguarda il 2024 il consenso degli analisti sembra a favore di un ulteriore rialzo del Bitcoin rispetto all’anno che si sta per chiudere. Anche se qualcuno, come JPMorgan scommette che Ethereum correrà più veloce e mostrerà un rendimento migliore proprio rispetto al Bitcoin, acquisendo rispetto a questo una maggiore quota di mercato (nel 2024 il Bitcoin è salito del 150% circa, mentre Ethereum il 90%). Cosa farà la criptovaluta Ethereum nel 2024? Quali potrebbero essere gli obiettivi e quali i punti di supporto e resistenza per i prossimi 12 mesi?

Le previsioni di JPMorgan per il nuovo anno

Gli analisti della Banca d’affari sono molto cauti sul mercato delle criptovalute in generale, ma ritengono che Ethereum farà la parte del leone, grazie all’imminente aggiornamento EIP-4844 o Protodanksharding. Infatti, verranno migliorati e abbassati i costi di transazione.

Cosa farà la criptovaluta Ethereum nel 2024? I livelli operativi

Negli ultimi giorni la criptovaluta ha segnato il prezzo medio di 2.242. Da inizio anno il minimo è stato a 1.190,97 e il massimo a 2.401,82. Nel 2021 è stato raggiunto un picco di circa 4.866 dollari. Le escursioni dei prezzi del 2022 e del 2023 sono rimasti inside rispetto al minimo e massimo segnati nell’anno 2021.

I minimi segnati dal giugno 2022 ad oggi sono tutti stati segnati su una trend line dinamica che potrebbe far ripartire velocemente i prezzi di medio lungo termine e riportarli entro qualche anno verso i massimi segnati nel 2021. Questo trend ha come primario supporto area 1.522.

Il trend di breve termine invece, ha come supporto 2.116.

L’obiettivo dei prezzi sembrerebbe una trend line che passa in area 3.000 e questa potrebbe essere raggiunta entro il primo semestre del 2025, tranne inversione ribassista nel corso dei prossimi mesi .

