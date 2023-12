Nel 2024 potrà andare in pensione anche chi è nato nel 1958 grazie ad uno sconto sull’età contributiva relativa alla pensione di vecchiaia ordinaria. La pensione di vecchiaia in linea di massima si completa con 67 anni di età e con 20 anni di contributi versati.

Di conseguenza la pensione di vecchiaia nel 2024 riguarderà i nati nel 1957 e non quelli nati nel 1958. A meno che non si rientri in una particolare agevolazione prevista dall’INPS e che adesso andremo ad approfondire. Perché prendere la pensione di vecchiaia nel 2024 per chi è nato nel 1958 è possibile.

Prendere la pensione di vecchiaia nel 2024 per chi è nato nel 1958, 66 anni bastano

Una novità della Legge di Bilancio del 2024 allarga la possibilità di uscire dal lavoro con 67 anni di età e 20 anni di contributi versati alla generalità dei lavoratori. Infatti anche per i contributivi puri, cioè per soggetti che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 1995, la pensione si centrerà sempre con 67 anni di età e con 20 anni di contributi versati a prescindere dall’importo della prestazione, che fino al 31 dicembre 2023 deve essere pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale. Ma è proprio nei confronti di alcuni contributivi puri che c’è la possibilità di godere fino ad un anno di sconto rispetto ai 67 anni di età previsti. Questa è la possibilità che apre le porte della pensione a chi è nato nel 1958. Come abbiamo detto, si tratta di soggetti privi di versamenti al 31 dicembre 1995. Ma solo se sono donne e solo se hanno avuto dei figli durante la loro vita.

Da 4 a 12 mesi di sconto

Lo sconto di un anno sull’età pensionabile permette di uscire dal lavoro già a 66 anni di età. Infatti esiste una possibilità di scontare l’età pensionabile per le lavoratrici che hanno il primo contributo a qualsiasi titolo versato successivo al 31 dicembre 1995. E tutto in base alle gravidanze che hanno portato a termine. Le donne che hanno avuto almeno tre figli durante la loro vita possono anticipare l’uscita 66 anni di età esatti. Infatti vige la regola dello Bonus di quattro mesi a figlio fino a un massimo di 12 mesi. Pertanto le lavoratrici che hanno avuto un solo figlio possono uscire dal lavoro a 66 anni e 8 mesi mentre quelle che hanno avuto due figli possono farlo a 66 anni e 4 mesi.