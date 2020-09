Cosa succede se ti capita di prendere la pillola in ritardo o in anticipo? La domanda è davvero pertinente in certi casi. Ma in tanti altri gli effetti legati al ritardo o all’anticipo sono trascurabili. Per esempio, se si prende in un giorno la pillola per la pressione la mattina.

Anziché la sera come al solito. In questo caso, e per tanti altri, il ritardo o l’anticipo nell’assunzione non ha effetti significativi. E questo fermo restando di tornare subito diligentemente a seguire tutte le prescrizioni mediche.

Prendere la pillola in ritardo o in anticipo, attenzione alla compressa contraccettiva

Decisamente diverso è invece il discorso in un caso. Quello su cosa succede se ti capita di prendere la pillola in ritardo o in anticipo. Ovverosia quando la pillola è rappresentata dalla compressa contraccettiva.

Nella fattispecie è bene che l’assunzione della pillola anticoncezionale sia sistematica. Ovverosia ad orologio sebbene anche in questo caso ci siano dei margini di tolleranza. Leggere al riguardo il foglietto illustrativo delle pillole contraccettive è fondamentale. Quando capita di prendere la pillola in ritardo.

Cosa dicono i ginecologi sulla pillola anticoncezionale e sulle tempistiche di assunzione

Ma in genere i ginecologi fissano in 12 ore il ritardo massimo di assunzione della pillola. Rispetto all’ora abituale quando succede di prendere la pillola in ritardo. In altre parole, entro le 12 ore di ritardo non si perde l’efficacia anticoncezionale della pillola. Oltre le 12 ore di ritardo, e comunque se su prendere la pillola la si dimentica per un giorno? Allora le cose cambiano ed è necessaria la massima accortezza.

In tal caso la terapia anticoncezionale va proseguita prendendo regolarmente la pillola nei giorni successivi. Ma per un periodo pari ad almeno 7 giorni successivi sono consigliati i rapporti protetti. E questo al fine chiaramente di evitare delle gravidanze indesiderate.