Le Borse europee hanno trovato una seduta di respiro. Vedremo domani se questa giornata sarà qualcosa di più di una reazione. È importante capire se la seduta di oggi rappresenta solo un rimbalzo, oppure il primo mattoncino di una nuova fase rialzista.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno cercato di capire se oggi in Borsa a Milano c’è stato solo un rimbalzo o l’inizio di una inversione. Per capire cosa potrà accadere nelle prossime sedute in Piazza Affari ecco tre riflessioni che ti aiuteranno.

Partiamo anzitutto dai dati. Al termine delle contrattazioni, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in guadagno dello 0,6% a 18.895 punti. Piazza Affari è stata la migliore tra le principali Borse europee; tutte hanno chiuso con guadagni inferiori o, addirittura, in calo (Parigi e Madrid).

Questo dati portano a fare alcune riflessione che potranno essere utili per inquadrare i possibili scenari da qui alla fine della settimana. Prima riflessione. L’indice Ftse Mib ha chiuso sì in rialzo dello 0,6%, ma a metà seduta guadagnava oltre 1 punto percentuale. Inoltre, occorre tenere presente che la chiusura si colloca sotto il livello dei 19.000 punti.

In un articolo di stamani, prevedevamo la possibilità che l’indice reagisse fino a portarsi oltre i 19.000 punti. Ma auspicavamo anche una chiusura sopra questa soglia per lasciare viva una ipotesi di inversione di trend. Una chiusura sotto 19.000 punti fa assomigliare questa seduta più a un rimbalzo dovuto a ricoperture.

Le elezioni hanno favorito la Borsa italiana

Seconda riflessione. La performance migliore in Europa, lascia pensare che il risultato delle elezioni abbia in parte pesato sul nostro mercato. È possibile che qualche acquisto sia arrivato grazie al risultato elettorale, che adesso può permettere al Governo di avere una maggiore stabilità. E quindi di concentrarsi sui piani di crescita del Paese.

Terza riflessione. Le banche continuano a faticare, in particolare le due banche principali, Intesa e Unicredit. La seconda ha perso ancora l’1,9%. La prima ha guadagnato uno striminzito 0,3%. BPER Banca è salita dello 0,2% e Banco BPM dello 0,6%.

Se in un seduta di rimbalzo come questa (o di inversione, vedremo nelle prossime sedute), le banche non guadagnano, non è un buon segno. E finché le banche non torneranno a guadagnare il mercato azionario italiano sarà condannato a non salire, o a salire a piccoli passi.

Il nostro sistema bancario ha un problema, grosso. I mercati lo sanno e non comprano. Finché le banche non torneranno a essere comprate, Piazza Affari non salirà.

