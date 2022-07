Cosa succede se si fa la pipì sotto la doccia e perché per alcuni è una cosa positiva

Ognuno di noi ha diverse abitudini che compie senza tante riflessioni. Fra queste potrebbero anche essercene alcune imbarazzanti, di cui non parliamo certo volentieri. Un esempio lampante riguarda l’abitudine di fare la pipì mentre ci stiamo facendo la doccia. Per alcuni è semplicemente più comodo, ad altri piace persino la sensazione di naturalezza che questo comporta.

Quale che sia il motivo ci sarebbero due conseguenze principali. La prima è evidente e riguarda la pulizia della doccia. Infatti, proviamo a pensare se saremmo disposti a entrare a piedi nudi sapendo che qualcun altro ha urinato sul piatto della doccia. Probabilmente pochi di noi accetterebbero. In effetti, l’urina è una delle sostanze che cerchiamo di rimuovere con grande cura dalla tazza del water.

Quindi, se abbiamo questa abitudine sarebbe necessario pulire la doccia più spesso e con prodotti molto efficaci. Ne vale davvero la pena per evitare di sederci sul water per qualche minuto?

C’è un’altra ragione che dovrebbe spingerci ad abbandonare questa cattiva abitudine.

Una conseguenza inaspettata

Negli ultimi tempi ha fatto discutere l’opinione di Alicia Jeffrey-Thomas, che attraverso un video online parla proprio dell’abitudine a urinare sotto la doccia. Secondo lei per molti di noi sarebbe meglio abbandonarla per evitare il condizionamento.

La teoria del condizionamento era stata resa celebre da Ivan Pavlov. Facendo degli esperimenti sui cani, egli riuscì a provare che associare uno stimolo al cibo gli faceva automaticamente aumentare la salivazione. In questo caso si trattava di una campanella che precedeva sempre l’arrivo del cibo. Nel nostro caso potrebbe trattarsi dell’acqua che scorre.

Pare infatti che l’abitudine di urinare sempre sotto la doccia, potrebbe farci associare il rumore dell’acqua che scorre a questo stimolo. Questa potrebbe essere una brutta notizia a lungo andare, soprattutto se non si possiede un pavimento pelvico piuttosto forte, causando stimoli improvvisi e perdite urinarie.

Cosa succede se si fa la pipì sotto la doccia e perché per alcuni è una cosa positiva

Se quello del condizionamento è un aspetto che non avevamo mai preso in considerazione, probabilmente lo stesso vale per l’impatto ambientale di questa abitudine. Pare, infatti, che fare la pipì nella doccia potrebbe avere anche qualche lato positivo, soprattutto per l’ecosistema.

Infatti, facendo la pipì sotto la doccia utilizziamo la stessa acqua che sfruttiamo per lavarci. Facendola sempre nella tazza, invece, utilizziamo diversi litri d’acqua in più quando tiriamo lo sciacquone.

Consideriamo anche che urinando nella doccia stiamo anche facendo automaticamente un bidè, soprattutto perché poi passeremo in sapone dappertutto. Questo, oltre a essere più sostenibile, potrebbe quindi anche essere più igienico della semplice carta igienica.

In conclusione, dovremmo fare la pipì sotto la doccia o no? La risposta non è univoca, perché ora che sappiamo cosa succede se si fa, potremo fare una scelta consapevole in base alle nostre priorità.

Lettura consigliata

Se soffriamo di ritenzione idrica e vogliamo dimagrire facciamo attenzione a questi errori tipici dell’estate