Avere capelli puliti e luminosi è imprescindibile se si vuole fare una buona impressione. Al contrario capelli grassi, che arrivano a sembrare unti, disordinati o con forfora non fanno una buonissima impressione.

Spesso i problemi legati a capelli grassi o secchi, alla presenza di forfora, nascono da fattori che coinvolgono l’intero benessere del corpo. Lavaggi frequenti, al contrario di quanto si possa pensare, non portano al benessere del cuoio capelluto.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Per questo motivo sapere quante volte bisogna farsi lo shampoo significa sapere cosa gli fa davvero bene. Non esiste una regola precisa, perché il lavaggio dei capelli varia in base anche alla qualità del cuoio capelluto e dei capelli. In generale il consiglio degli esperti è di non superare mai le due volte a settimana.

Ma cosa succede se non si lavano i capelli per più di una settimana?

Sveliamo il segreto per capelli più sani

Cosa succede se non si lavano i capelli per più di una settimana?

Se si prova a non lavare i capelli per 5 o 6 giorni, o anche per una settimana, i risultati saranno sorprendenti: i capelli, dopo qualche giorno dove sembreranno grassi e malconci, riprenderanno la loro bellezza.

Questo accade perché capelli che subiscono troppi lavaggi con prodotti chimici o troppo forti si rovinano con l’andare del tempo. Per questa ragione, le ghiandole del cuoio capelluto producono più sostanze oleose che rendono grassi i capelli.

Quando invece non vengono stressati con shampoo frequenti, il cuoio capelluto ha la possibilità di ripristinare il suo naturale splendore. I capelli saranno più folti, sembreranno addirittura più sani.

La cura dei capelli

Ma se è vero che lasciare i capelli sporchi per una settimana ha dei benefici, è bene che in quei giorni ce ne si prenda comunque cura. Quindi è bene spazzolarli per evitare che si formino nodi e che i capelli si spezzino. Se i capelli sembrano molto grassi, si può provare uno shampoo a secco che rimuova l’umidità e il cattivo odore.

Prendersi cura dei capelli è molto soggettivo e varia da persona a persona, anche in base a dove si vive e alle attività che si svolgono durante il giorno. Quindi se si sceglie di provare a non fare lo shampoo per una settimana, si valuti comunque la propria tipologia di capelli.

Generalmente chi ha capelli sottili, deboli, ottiene grande giovamento.

Un altro consiglio è di usare sempre prodotti delicati, naturali, che non alterno la normalità del cuoio capelluto.

Gli svantaggi

I capelli che non vengono lavati con shampoo per alcuni giorni accumulano umidità. L’umidità può favorire i batteri che naturalmente vivono nel cuoio capelluto e che vengono eliminati con i lavaggi. Questa situazione potrebbe generare pruriti o leggere irritazioni, dove il sebo si è accumulato. In questi casi è necessario effettuare uno shampoo al più presto.

Cosa succede se non si lavano i capelli per più di una settimana?

Basta provare e valutare la resa dei propri capelli. Così si capirà se davvero può essere una soluzione per la loro salute.

Approfondimento

Una guida per tutti su come pulire le orecchie nel modo giusto