La lavastoviglie è un elettrodomestico sempre più presente nelle case degli italiani. Secondo dati ISTAT quasi il 40% delle famiglie italiane ne possiede una. Un ruolo importante in questo senso gioca la passione per l’arte culinaria. Gli italiani, infatti, sono un popolo sensibile alle lusinghe della cucina casalinga. Cucinare è certamente una passione che abita in molte case del nostro Paese, ma può anche diventare un problema. Quando troviamo accatastati sul lavello una pila di piatti da lavare, la passione scende e la scocciatura sale. Una lavastoviglie in casa diventa una benedizione. Ma il detersivo per lavastoviglie è finito, c’è una montagna di piatti da lavare. Cosa succede se mettiamo il detersivo per piatti nella lavastoviglie? Un bel pasticcio! In questo articolo la nostra Redazione vuole guidarvi con poche mosse nel capire come intervenire. Aver cura dei propri elettrodomestici è importante per migliorarne la durata e l’efficienza.

Cosa succede se mettiamo il detersivo per piatti nella lavastoviglie?

Eravamo rimasti alla nostra pila di piatti accatastata sul lavello dopo aver concluso le nostre acrobazie culinarie. Dobbiamo passare al lavaggio dei piatti e ci rivogliamo all’amica lavastoviglie. Il detersivo apposito è finito e quindi, per la fretta, la stanchezza o la curiosità decidiamo di utilizzare il detersivo per piatti. E quindi, cosa succede se mettiamo il detersivo per piatti nella lavastoviglie? Ecco che cominceremo a sentire strani rumori, ma non solo. In alcuni casi la lavastoviglie andrà in blocco, in altri la schiuma prodotta dal detersivo inonderà la nostra cucina. A seguito del formarsi di una vera e propria valanga di schiuma dovremo intervenire prontamente. Innanzitutto, stacchiamo la spina dalla corrente e poi, con pazienza e tanta carta assorbente, cominciamo a togliere la schiuma. Eliminare ogni residuo di acqua e schiuma sarà fondamentale per il prossimo passaggio.

Cosa fare?

Abbiamo visto cosa succede se mettiamo il detersivo per piatti nella lavastoviglie e abbiamo capito che sarà meglio non farlo. Ma cosa fare in questo caso? Dopo aver eliminato la schiuma, l’acqua ed aver tolto le stoviglie dovremo occuparci della pompa. Questa potrebbe essere intasata ed andare in blocco. In questo caso, potremo aspettare almeno un’ora che la schiuma all’interno sparisca. Se siamo fortunati, eliminato ogni eccesso di schiuma la nostra lavastoviglie potrebbe ripartire tranquillamente. Nel caso contrario, dovremo svuotare manualmente il filtro per far abbassare il galleggiante. Questa manovra può essere complessa e richiedere l’intervento del tecnico specializzato. In linea generale, la nostra Redazione vi consiglia di rivolgervi all’assistenza specifica del vostro elettrodomestico. Così eviterete errori che possono creare ulteriori problemi e costi. Ma un tentativo fai-da te, eseguito con le dovute attenzioni potrà sicuramente farci risparmiare un po’ di soldi.