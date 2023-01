Cosa succede se metti il sale grosso in alcuni angoli della casa e se aggiungi il bicarbonato?

Il sale grosso è uno degli elementi che ben difficilmente manca nelle nostre case. Serve per dare sapore ai cibi, sicuramente. Tuttavia sappiamo benissimo che non è solo quella la sua funzione. Potremmo, infatti, utilizzarlo in tanti altri modi. Uno dei più efficaci è sicuramente legato al periodo invernale che stiamo vivendo. Una soluzione molto semplice per eliminare uno dei problemi più facilmente riscontrabili in casa. Vediamo subito insieme di cosa si tratta.

Oro bianco. Così veniva definito il sale in tempi antichissimi. Infatti, oltre che per insaporire i cibi, la sua funzione originaria era un’altra. Esso serviva a conservarli e ad allungare loro la vita. In questo modo, divenne indispensabile sia la sua estrazione che il suo trasporto. Anche per questo furono costruiti porti e strade. Pensiamo, per esempio, all’antica Roma e alla via Salaria che prende il nome proprio da questo elemento.

Oggi, a centinaia e centinaia di anni di distanza, il suo valore non è più assimilabile a quello dell’oro, ma la sua importanza rimane comunque alta. Ben difficilmente si trova una dispensa o un armadietto da cucina sguarnito di sale. Anche chi deve stare attento a consumarne per problemi di pressione ne avrà sicuramente una confezione. Probabilmente perfino nella casa di Amadeus, che vi ha rinunciato fin dalla tenera età per via di una nefrite. Poi, come se non bastasse, si potrebbe usare anche in altre maniere. Tutto molto utili ed efficaci.

Come utilizzare il sale in casa

Pensiamo, per esempio, alla sua funzione igienizzante. Sarebbe sufficiente aggiungerlo a una soluzione di acqua e aceto bianco per ottenere un efficace detersivo per pavimenti. Capace sia di disinfettare che di lucidare.

Oppure, utilizzando la medesima combinazione potremmo ridare lucentezza e colore ai tessuti. Basta prendere una bacinella, lasciarli immersi per qualche ora e, quasi magicamente, vedremo tornare i nostri vestiti all’origine.

Cosa succede se metti il sale grosso negli angoli della casa?

Tuttavia, in autunno e in inverno, ecco un altro utilizzo, forse ancor più importante. Mettiamone circa duecento grammi in un contenitore e posizioniamolo negli angoli più umidi di casa. Il sale, infatti, è un potente deumidificatore naturale. Per questo, potremmo sbizzarrirci nel trovare i soprammobili più carini per accoglierlo e far sì che vada a eliminare uno dei più annosi e persistenti problemi che abbiamo in casa: quello della muffa. Esso, infatti, ci darà una mano a sanificare gli ambienti, rendendoli meno attaccabili dai batteri.

Se poi volessimo aggiungere anche un cucchiaio di bicarbonato, allora potremmo anche catturare i cattivi odori. Questo non solamente in casa, ma, per esempio, anche in scarpe e ciabatte.

Quindi, cosa succede se metti il sale grosso in alcune parti della tua casa particolarmente suscettibili all’umidità. Esso contribuirà a combatterla, prevenendo muffe ed eventuali incrostazioni. Non varrà più quanto l’oro, ma ci risolverebbe davvero un bel problema e, in questo caso, non è importante sapere se iodato oppure no.