Contro l’umidità in casa prova questo rimedio della nonna. Costa meno di 3 €!

L’umidità è un problema molto comune, soprattutto d’inverno e soprattutto in bagno. Come per molte analoghe situazioni, prevenire è meglio che curare. Risolvere il problema a monte ti eviterà di dover rimuovere la muffa in un secondo momento. Per farlo non servono necessariamente costosi ed ingombranti deumidificatori. Con pochi euro risolverai il problema e ora ti spieghiamo come fare.

La muffa si forma quando nella stanza è presente tra il 65% e il 95% di umidità. Per questo è fondamentale intervenire prontamente ed evitare che la condensa continui a nutrire le spore di questo odioso fungo.

Come togliere l’umidità in bagno d’inverno

Tra poco ti illustreremo il rimedio rapido per avere nel bagno un livello di umidità tollerabile. Nel frattempo, ci sono alcune buone abitudini che possono aiutarti a prevenire la muffa. Per prima cosa, ricordati di aerare frequentemente il bagno (basta aprire la finestra per pochi minuti, più volte al giorno). Se devi fare la doccia, l’ideale sarebbe che i riscaldamenti fossero accesi, in modo da evitare lo shock termico del vapore sulle superfici fredde. Ricordati poi di asciugare sempre le superfici bagnate e di chiudere la tavoletta del water prima di scaricare (in questo modo ridurrai il numero di particelle d’acqua che svolazzano in giro per la stanza). Infine, evita le pitture lavabili per le pareti del bagno (anche se te le ha suggerite l’interior designer), poiché non sono traspiranti e questo le rende amiche della muffa.

Contro l’umidità in casa prova questo rimedio naturale

Veniamo a noi! Tra i rimedi naturali conoscerai sicuramente quello di mettere una tazza di bicarbonato sul davanzale della finestra. Questo ti aiuterà a ridurre l’umidità nella stanza e te ne accorgerai perché col passare del tempo la polvere si indurirà, avendo assorbito tutta l’umidità del bagno. Quando ciò si verifica, significa che è ora di sostituire il bicarbonato vecchio con quello fresco. Oltre a questo rimedio della nonna, però, ne esiste un altro che forse non conosci. Prendi un bicchiere con sale e aceto e posizionalo sul davanzale della finestra: questo composto assorbirà tutta l’umidità che si forma nel bagno (che sia a base di sale iodato o meno). Anche alcune piante come l’aloe vera, il bambù o le felci sono valide alleate contro la condensa.

Come deumidificare la casa in modo naturale

Se sei più tipo da deumidificatori, puoi sempre realizzarne uno fai da te. Prendi una bacinella, una rete a maglie fitte e un elastico. Riempi la bacinella di sale e bicarbonato, copri con la rete e sigilla tutto con l’elastico. Ora non ti resta che posizionare il tuo deumidificatore casalingo nella zona più soggetta ad accumulo di condensa. Contro l’umidità in casa prova questo rimedio portentoso e dì addio per sempre a muffa e spore. Parola di nonna!