Sarà capitato a tutti di non lavarsi i denti per un giorno intero. Se si è in viaggio per una giornata intera, o ci si è trovati a dormire fuori casa inaspettatamente. Abbiamo pensato tutti che non fosse mica la fine del mondo. Un gruppo di scienziati ha voluto approfondire cosa succede davvero. E cosa questo può portare nel lungo termine.

Cosa succede nella bocca se non ci laviamo i denti per un giorno intero?

Il recente studio nasce per capire come mai gli adulti soffrono spesso di gengiviti. Il cui peggioramento può portare addirittura alla parodontite. I ricercatori hanno chiesto ai 40 partecipanti di interrompere la loro igiene dentale giornaliera. Hanno poi riscontrato che già nelle prime 24 ore la presenza di uno squilibrio microbico. Che altro non significa che i batteri buoni presenti nella bocca venivano subito rimpiazzati da quelli cattivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E non solo, si è subito riscontrato che già la placca faceva la sua comparsa. La placca già iniziava a decalcificare i denti. Nello strato che si trova sotto lo smalto dentale. E tutto questo già dopo 24 ore. Con un effetto progressivamente peggiorativo nelle prime 72 ore. Spiegando quindi il perché le gengiviti siano così diffuse negli adulti. Quando non si ha un’igiene orale quotidiana siamo subito soggetti al peggioramento dell’ambiente del cavo orale.

Tra l’altro si è anche dimostrato precedentemente che la nostra bocca ha un’età. Con il passare del tempo, infatti i batteri buoni diminuiscono naturalmente. E per questo motivo più si invecchia e più si è a rischio gengivite.

Ecco cosa succede nella bocca se non ci laviamo i denti per un giorno intero. I batteri iniziano subito a proliferare e ad attaccare lo strato di dentina. Quello che si trova sotto lo smalto dentale. Quindi se non vogliamo soffrire di gengivite è meglio non saltare mai l’igiene orale. Neanche per sole 24 ore.

Approfondimento: Come avere denti bianchissimi come le star di Hollywood