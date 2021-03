La vita frenetica di tutti i giorni ci impedisce di dedicare il tempo che vorremmo alle nostre attività preferite. Per alcuni di noi questo significa rinunciare al piacere di sfogliare le pagine di un libro appena comprato e di immergersi in un mondo immaginario. Altri magari vorrebbero cominciare a scoprire il mondo dei libri. Però adesso esistono delle soluzioni adatte a tutti. Gli audiolibri in particolare ci offrono la possibilità di dedicarci ad attività manuali, come guidare e stirare, mentre ascoltiamo un libro. Ma da dove cominciare? Vediamo insieme tutte le app più popolari per iniziare ad ascoltare audiolibri e leggere di più.

Google Play Libri

Questa app è sicuramente fra le più scaricate al mondo, con oltre 1 miliardo di download e una valutazione di 4,1 stelle. Qui troviamo una buona selezione di libri in italiano, ma questi devono essere acquistati singolarmente. I prezzi possono andare da pochi centesimi a circa 15 euro per ogni titolo. Possiamo sceglierli per genere, dai gialli ai fantasy, dalle biografie ai libri d’amore.

Tra questi troviamo anche Il romanzo bollente che tutti stanno leggendo.

Audible

Con oltre 100 milioni di download e una valutazione media di 4,5 stelle, Audible è fra le app più popolari In Italia. Questa è collegata al proprio account Amazon, ma è necessario pagare una quota mensile per usufruire del servizio. Il prezzo è di circa 9 euro al mese, anche se è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito. In questo modo avremo la possibilità di capire se gli audiolibri sono adatti a noi.

Audible offre la possibilità di ascoltare oltre 12.000 audiolibri. Possiamo mettere in pausa l’ascolto e l’app si ricorderà il punto preciso, meglio di un segnalibro. Esiste addirittura la possibilità di impostare un timer se decidiamo di addormentarci ascoltando il nostro libro d’infanzia.

Storytel

Fra tutte le app più popolari per iniziare ad ascoltare audiolibri e leggere di più, Storytel è fra i maggiori concorrenti di Audible. In questo caso i download sono 10 milioni e le recensioni si attestano intorno a 4,3 stelle. Le funzionalità offerte da quest’app sono pressoché le stesse. Anche in questo caso possiamo usufruire di un periodo di prova gratuito per poi passare ai circa 9 euro al mese. Una delle più grandi differenze è rappresentata dal numero di titoli offerti. Storytel, infatti, ne offre oltre 100.000.

Audiolibri gratis

Questo è il nome dell’app che offre una buona varietà di audiolibri gratis. Gli utenti l’hanno scaricata oltre 5 milioni di volte valutandola anche in questo caso con 4,3 stelle. I libri sono catalogati per genere e abbiamo la possibilità di scaricare i vari capitoli. Sfortunatamente i titoli offerti in italiano non sono tantissimi, ma comunque una discreta quantità per essere gratuiti.

Librivox

Librivox può vantare oltre 1 milione di download e una valutazione di 4,6 stelle. Questa app offre oltre 24.000 audiolibri gratuiti. Ricordiamoci però che solo una parte di questi sono in italiano. Però questa può essere l’occasione per rispolverare una lingua straniera imparata al liceo. Librivox, infatti, offre una grandissima varietà di lingue per l’ascolto.

Ecco, quindi, tutte le app più popolari per iniziare ad ascoltare audiolibri e leggere di più. Buona lettura!