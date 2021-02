Anche oggi ProiezionidiBorsa fornisce un consiglio per coloro che vogliono risparmiare sulle spese. Sotto questo aspetto, Amazon è ormai da anni uno dei punti di riferimento. Garantisce spesso prezzi molto competitivi e fa sempre molti sconti. Però, a volte abbiamo paura che gli sconti che vediamo non siano così onesti e che l’offerta che vediamo non sia davvero conveniente.

Per questa ragione, vedremo oggi come sapere sempre se gli sconti su Amazon sono veri.

Il metodo manuale

Il timore di molti è che i prezzi che vediamo scontati, siano in realtà stati alzati poco prima e poi abbassati di nuovo per poter dire che sono “in offerta”. Ci sono due metodi principali per assicurarsi che ciò non sia accaduto.

Il primo è molto banale: quando vogliamo comprare un oggetto, andiamo spesso a controllarne il prezzo, per vedere se questo aumenta oppure no. Magari inseriamolo nella nostra lista dei desideri, così tutte le volte che la apriamo possiamo verificare se il prezzo è cambiato. In tal modo ci accorgeremo di sicuro se ci sarà un rialzo inaspettato.

Questo, però, è un metodo che funziona solo se monitoriamo il prezzo per lungo tempo prima di comprare. A volte vogliamo sapere subito se il nostro oggetto dei desideri ha un buon prezzo, e non controllarlo di continuo. Per fortuna, c’è una soluzione anche per quello.

Il metodo automatico

Il secondo metodo è un po’ più tecnologico ma anche questo piuttosto semplice. Bisogna usare una app che automaticamente traccia i prezzi di Amazon. App di questo tipo ce ne sono tante e permettono di vedere lo storico dei prezzi di qualunque prodotto su Amazon. Basta fare una ricerca e vedremo come il prezzo sia cambiato negli ultimi mesi.

I “tracciatori di prezzi” di Amazon si trovano sia come app, che come estensioni per Google Chrome per computer. Se le aggiungiamo al nostro Chrome, possiamo vedere lo storico dei prezzi direttamente su Amazon, proprio sotto alla foto del prodotto.

Ecco, quindi, come sapere sempre se gli sconti su Amazon sono veri. Basandosi sulla propria esperienza o sulle app, non si può proprio sbagliare. Quando compreremo, sapremo per certo che stiamo facendo un affare.