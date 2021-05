Bitcoin, la cripto valuta più scambiata del mondo, che due giorni fa quotava 51.000 euro è crollata bruscamente di prezzo, quotando 46.045 euro. Con una perdita del 16% che ha lasciato a bocca aperta i fan del denaro elettronico.

Ma poi il tonfo è proseguito e ieri sera alle 22 quotava 39.738,65 euro. Questo crollo verticale è dipeso da un tweet pubblicato dal fondatore di Tesla Elon Musk. Ecco cosa è successo, le indiscrezioni sono state raccolte dalla Redazione Finanza e Mercati di Proiezioni di Borsa.

Fuori dagli schemi ma fino a un certo punto

Torniamo indietro di 49 giorni, quando Elon Musk, come suo solito, è uscito fuori da ogni tipo di schema. Da qualche settimana sta decidendo se eliminare il volante delle sue auto per trasformarlo in una cloche.

Mentre ci pensa, ha dato ai clienti di Tesla la possibilità di pagare le sue automobili anche in Bitcoin. Ma negli ultimi giorni su questo punto ha fatto bruscamente marcia indietro, sospendendo l’opportunità di pagare in questa cripto valuta.

Sono usciti dati importanti sul rapido incremento dell’uso di combustibili fossili per la creazione di Bitcoin, da parte dell’azienda che li crea. È stata fondata in Giappone da un inventore anonimo che si fa chiamare con lo pseudonimo “Natoshi Nakamoto”.

Gli algoritmi necessari per estrarre e ottenere Bitcoin impiegano una notevole potenza di calcolo, prodotta da un hardware che viene alimentato principalmente tramite combustibili fossili.

Il dietro front su Twitter

Cosa sta succedendo a Bitcoin in caduta libera da due giorni dopo una frase di Elon Musk. Questa notizia ha lasciato di stucco Elon Musk, il più importante paladino dell’auto elettrica. Che ha fatto togliere dal sito la possibilità di pagare con Bitcoin e ha spiegato il dietrofront ecologico su Twitter.

Egli ha voluto, per parte sua, mettere un freno alla crescita e alla diffusione di questa tecnologia. Perché si contrappone a quello che è l’obiettivo di Tesla: la mobilità green abbinata alle prestazioni e al design d’avanguardia.

Cosa sta succedendo a Bitcoin in caduta libera da due giorni dopo una frase di Elon Musk

La notizia ha scatenato il panico tra i grandi investitori privati che prediligono fondi hedge e Bitcoin. Alcuni sono passati subito alla cassa, mentre altri mantengono le posizioni, nella speranza che si replichi la stessa vicenda accaduta il 17 dicembre 2017.

Il Bitcoin allora perse il 40% del suo valore in soli due giorni. Si poteva comprarlo a 5.600 dollari. Ma poi si è verificato un recupero clamoroso, la criptovaluta ha travolto ogni previsione. L’11 maggio 2021 Bitcoin si è stabilito intorno a 51.000 euro dopo aver superato 53.000 euro lo scorso 13 aprile.